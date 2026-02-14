Serie A: Juventus en llamas

Chiellini expresó la ira que generó la expulsión del francés Pierre Kalulu sobre el final del primer tiempo por una segunda amonestación tras una supuesta falta exagerada por Alessandro Bastoni, quien también estaba amonestado y pudo haber sido expulsado si recibía la segunda tarjeta amarilla por simular.

Una jugada que marcó un quiebre en un emotivo duelo que se definió en favor del líder del campeonato con un gol en tiempo cumplido y que enardeció a los dirigidos por Luciano Spalletti, quien camino a los vestuarios intentó aplacar los ánimos alejando de la escena al director general de Juventus, Damien Comolli, uno de los más exaltados.

"No se puede hablar de fútbol después de lo que sucedió hoy, se hace muy difícil porque fue algo inaceptable, un enésimo episodio que no solamente nos afecta a nosotros. Son errores que no pueden permitirse porque arruinan un partido de esta naturaleza", explicó Chiellini.

"Es increíble lo que pasó hoy y no debería volver a suceder, pero está sucediendo demasiado seguido", coincidió Comolli, según el cual "que pasen estas cosas en partidos que todo el mundo está observando es una vergüenza, además de una injusticia y estamos obligados a decir algo al respecto".

"Quisiera disculparme con nuestros aficionados porque no pudimos jugar el partido que queríamos jugar porque no pudimos jugar al fútbol", agregó al asegurar que "hoy perdimos tres puntos, pero el fútbol italiano perdió su credibilidad".

"Hay algo que no funciona y por parte de los árbitros alguien debería dar la cara en este momento", destacó Chiellini, al considerar también que "es necesario cambiar de inmediato por el bien del fútbol italiano porque desde que empezó el torneo quedó claro que no existe una estructura adecuada en Serie A y se repiten estos episodios cada semana".

"Intentamos ser propositivos, pero no se puede seguir así. Es una locura que el nivel de los arbitrajes no sea el adecuado y que el Clásico de Italia se decida de esta manera, afectando lo que debió haber sido un gran espectáculo", concluyó.

Spalletti y los jugadores de Juventus se llamaron a "silenzio stampa" para no efectuar comentarios en caliente que podrían derivar en sanciones, mientras que el rumano Cristian Chivu, técnico de Inter, no pareció compartir el diagnóstico.

"Hubo un toque, aunque haya sido leve, y es necesario admitirlo.

Mi jugador sintió el manotazo y el árbitro juzgó que era para amonestar al rival. Un jugador como Kalulu, con su experiencia, debería saber que en determinadas circunstancias las manos hay que dejarlas en casa", desafió.

"Yo siempre les reitero a mis jugadores que eviten las jugadas en las que los árbitros sean los que tengan que decidir. Yo, cuando jugaba, estando amonestado trataba de no cometer otra falta porque sabía que podía terminar siendo expulsado", concluyó. (ANSA).