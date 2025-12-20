Serie A: Juventus frenó a Roma

El portugués Francisco Conceicao a los 44' y el belga Lois Openda a los 70' convirtieron los goles para el equipo entrenado por Luciano Spalletti, que se afirmó en el quinto puesto con 29 puntos, uno por debajo del "giallorosso" de Gian Piero Gasperini, que descontó a los 75' por intermedio de Tommaso Baldanzi.

Poco más de 41.000 aficionados se dieron cita en el Allianz Stadium, escenario en el que la "Vecchia Signora" aprobó el "examen universitario", como advertía su DT en la previa del duelo al que Roma llegaba con chances de escalar a la cima de la tabla, pero volvió a tropezar con la misma piedra.

Juventus confirmó su "paternidad" en ese escenario ante un rival que apenas celebró una vez en sus últimas 15 visitas y que en los mano a mano con equipos que pelean arriba volvió a caer, como le sucedió frente a Inter, Milan y Napoli, que completarán sus duelos por esta fecha del campeonato a mediados de enero porque disputan la Supercopa de Italia.

Roma sufrió hoy su sexta derrota en el torneo en el que no conoce el empate y Juventus celebró su octava victoria para seguir ilusionándose y volvió a celebrar como lo hizo en la fecha anterior en casa del Bologna, al que precede por cuatro puntos y que el lunes jugará la final de la Supercopa de Italia con Napoli en Riad en busca de un título inédito.

En el equipo de Gasperini fueron titulares los argentinos Paulo Dybala, reemplazado a los 56' por el irlandés Evan Ferguson, y Matías Soulé, quien terminó amonestado y también dejó la cancha a los 56' para que ingresara Baldanzi, autor del gol del "honor". El brasileño Gleison Bremer fue titular en el equipo local y fue reemplazado a los 61'.

Juventus parece haber encontrado la continuidad a nivel de resultados que auguraba Spalletti, aunque todavía no le alcanza para meterse en zona de Champions en la que sí se encuentra Roma, que con la "Joya" desde el primer minuto no pudo romper el "tabú", así como tampoco el argentino pudo cumplir con la "ley del ex".

El equipo local celebró, además, el regreso de Bremer como titular después de casi tres meses y la vuelta al plantel del delantero polaco Arkadiusz Milik, quien retornó tras 576 días, pero permaneció en el banco de suplentes, mientras Openda le ganó la pulseada al estadounidense nacionalizado canadiense Jonathan David.

El autor del gol del triunfo integró la delantera junto con Conceicao y con el turco Kenan Yildiz, por delante de un mediocampo conformado por Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso, el francés Kephren Thuram y el estadounidense Weston McKenie.

Los primeros minutos del duelo reflejaron el respeto que se prodigaron ambos equipos y registraron apenas un par de llegadas por bando, con Locatelli para el local y Dybala para la visita, aunque sin demasiado riesgo para los arcos defendidos por el belga Mile Svilar y por Michele Di Gregorio.

Roma intentó apropiarse del centro de la cancha, pero perdió peso en los últimos 15 o 20 metros porque Bremer se encargó de levantar una "barricada" junto con el francés Pierre Kalulu y el británico Lloyd Kelly, cerrándole los caminos a Pellegrini y a Soulé.

En el área de enfrente, Openda resultó ser siempre el más incisivo y fue quien generó la mejor situación para abrir el marcador cuando buscó con un pase profundo a McKennie, que se dejó anticipar y desaprovechó la ocasión, como le sucedió a Conceicao al malograr lo que parecía ser un penal en movimiento.

Pero el portugués tendría revancha antes del descanso y a un minuto del cierre del primer capítulo sometió a Svilar tras una gran asistencia de Yildiz para alegría del público local, que aplaudió al equipo cuando regresó al campo de juego para disputar el complemento, una escena poco habitual en la era Spalletti.

El ex DT de la "azzurra" volvió al ruedo con los mismos once, al igual que Gasperini, y Juventus contó con la primera chance para estirar la ventaja apenas iniciado ese capítulo cuando Yildiz sacó un remate que se fue rozando el poste y después con un remate de taco de Conceicao que no logró sorprender a Svilar, justificando en el juego el resultado en el marcador.

El arquero belga volvió a aparecer en escena ante otra llegada de Cambiaso para mantener en partido a una Roma que tomó nota y ensayó las primeras variantes en el partido, con los ingresos del jamaiquino Leon Bailey por Pellegrini y los mecionados de Ferguson y Baldanzi por Dybala y Soulé.

El campeón mundial argentino fue muy aplaudido cuando dejó la cancha por los aficionados de Juventus, que recordaron con afecto su paso por el club, mientras Spalletti se aprestaba a realizar también las primeras modificaciones y mandaba al ruedo a Daniele Rugani por Bremer y al germano-kosovar Edon Zhegrova por Conceicao, que acusaba una dolencia en el muslo izquierdo.

Los cambios de Gasperini no funcionaron de inmediato, mientras que los de su colega y amigo Spalletti sí rindieron frutos porque de un remate de Zhegrova que desvió McKennie, Svilar concedió un rebote que Openda capitalizó para decretar el 2-0.

Gasperini volvió a apelar al banco de suplentes y reemplazó a Bailey a 20 minutos de ingresado por Stephan El Shaarawy para revitalizar la ofensiva de la Roma, que cinco minutos más tarde logró el descuento por intermedio de Baldanzi y mantuvo la esperanza de llegar al empate en el cuarto de hora final.

Pero fue Juventus la que, en un contragolpe fulminante comandado por Locatelli, estuvo a punto de aumentar su ventaja con un violento derechazo de Yildiz que sacudió el poste, siendo la última situación de riesgo del partido para la visita, que desaprovechó Ferguson en tiempo de descuento con un remate centrado fácil para Di Gregorio.

Por eso, Roma se fue de Turín con las manos vacías y con la decepción de haber dejado pasar nuevamente un tren que podía llevarla a la cima del campeonato con los rivales directos enfocados en sus compromisos por la Supercopa. Juventus lo aprovechó, superó el examen como auguraba Spalletti en la previa y se ilusiona. (ANSA).