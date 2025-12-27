Serie A: Juventus ganó y escala

Arturo Calabresi, en contra de su valla a los 73' tras un remate del francés Pierre Kalulu, y el turco Kenan Yildiz, que celebró a los 92' su sexto gol en el campeonato, le dieron el triunfo a la "Vecchia Signora" entrenada por Luciano Spalletti en el estadio Arena Garibaldi, ante unos 13.000 espectadores, para que Juventus celebre su tercer triunfo en fila tras los obtenidos frente a Bologna como visitante (1-0) y en Turín ante la Roma (2-1).

Ahora son 32 los puntos que suma el equipo de Spalletti, que se llevó una victoria más sufrida de lo que indica el marcador frente al equipo del campeón mundial Alberto Gilardino, penúltimo con 11 unidades y que confirmó que la fortuna no le sonríe, pues con el partido igualado sin goles tuvo dos chances para ponerse en ventaja con sendos cabezazos en los postes de Stefano Moreo y Matteo Tramonti.

La suerte sí le hizo un guiño al local a los 65', cuando el palo devolvió un disparo del zaguero británico Lloyd Kelly a los 65', aunque la visita sí tuvo revancha y minutos más tarde rompió el cero con el gol de Calabresi en contra tras el remate de Kalulu que tenía destino de gol, en tanto que Yildiz sentenció el pleito en el segundo minuto adicionado por el árbitro Fabio Maresca decretando el 2-0 definitivo.

Spalletti volvió a reiterarle su confianza hoy al belga Lois Openda, renunciando a la potencia física del estadounidense nacionalizado canadiense Jonathan David, que lo reemplazó a la hora de juego, ante un Pisa que apostó por una formación capaz de cerrarle los caminos a un rival de fuste que no los encontró para vulnerar al croata Adrian Semper al menos en el primer capítulo del duelo.

Juventus, que estuvo lejos de su mejor versión en ese período, finalmente encontraría el camino al gol en el final de un partido en el que rindió homenaje con un brazalete negro en señal de luto en memoria de Maria Sole Agnelli, hermana de Gianni (el "Abogado" que supo conducir los destinos del club turinés), una aristócrata que falleció en la víspera a los 100 años de edad.

En un primer tiempo sin ritmo, sin ideas y sin emociones, el visitante chocó con el cerco defensivo que le tendió Pisa, que tuvo la chance más clara antes del final de los primeros 45 minutos con el cabezazo de Moreo que sacudió el travesaño luego de un tiro de esquina ante un rival que había llegado con peligro a los 18' con disparo de Yildiz que se fue apenas arriba.

En el complemento, Juventus logró imponer su supremacía a partir de la hora de juego a pesar de haber tenido que sufrir previamente con un cabezazo de Tramoni que se estrelló en la base del poste del arco defendido por Michele Di Gregorio, quien nada podía hacer para evitar la caída de su valla, un llamado de atención para Spalletti que echó mano al banco de suplentes para revitalizar a su equipo.

David saltó al ruedo y se convirtió en el punto de referencia en ataque del visitante, que respondió con el remate de Kelly en el poste con Semper vencido, una situación que pareció ser lo que necesitaba Juventus para acelerar y establecer diferencias en el marcador, que llegarían tras un centro del estadounidense Weston McKennie que Kalulu conectó y se desvió en Calabresi para decretar el 1-0 parcial.

El ingresado germano-kosovar Edon Zhegrova tuvo una chance a los 81' para estirar la ventaja con un zurdazo desde fuera del área que alcanzó a conjurar Semper para mantener en partido a Pisa, en el que ingresó sobre el final Louis Buffon, delantero de 18 años e hijo del legendario Gianluigi para tratar de vulnerar al equipo en el que brillara su padre y arquero y mientras su madre, Alena Seredova, observaba emocionada en la platea.

Pero Yildiz, cuando se jugaba el tiempo de descuento, se encargó de ponerle fin a ese momento emotivo al sentenciar el duelo y la victoria de una Juventus que volvió a ganar y se prende en la lucha por el "scudetto", aunque sus principales rivales deben compromisos que podrían permitirle alejarse de la "Vecchia Signora" cuando los completen. Hoy, eso parece importar poco.

