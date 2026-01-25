Serie A: Juventus goleó al Napoli
Ganó 3-0 y vuelve a soñar con jugar la Champions League
El canadiense Jonathan David (22'), el turco Kenan Yildiz (77') y el serbio Filip Kostic (86') sellaron la inobjetable victoria de la Juventus del DT Luciano Spalletti ante el Napoli de su colega Antonio Conte
Juventus, que alineó al brasileño Gleison Bremer e incluyó al colombiano Juan Cabal a los 60', suma ahora 42 puntos, la misma cantidad que Roma, que a continuación recibía al Milan (46), único escolta del líder Inter (52)
Por su parte, Napoli, que contó con el brasileño Juan Jesús (amonestado), cuyo compatriota Giovane ingresó a los 74', cinco minutos antes del ingreso del belga Romelu Lukaku, sigue tercero con 43 unidades
Partidos
Viernes
Inter 6 - Pisa 2
Sábado
Como 6 - Torino 0
Fiorentina 1 - Cagliari 1
Lecce 0 - Lazio 0
Domingo
Sassuolo 1 - Cremonese 0
Atalanta 4 - Parma 0
Genoa 3 - Bologna 2
Juventus 3 - Napoli 0
Más tarde
Roma-Milan
Lunes
Hellas Verona-Udinese
Posiciones
Equipos Pts J G E P Gf Gc
Inter 52 22 17 1 4 50 19
Milan 46 21 13 7 1 34 16
Napoli 43 22 13 4 5 31 20
Juventus 42 22 12 6 4 35 17
Roma 42 21 14 0 7 26 12
Como 40 22 10 7 4 37 16
Atalanta 35 22 9 8 5 30 20
Bologna 30 22 8 6 8 32 27
Lazio 29 22 7 8 7 21 19
Sassuolo 26 22 7 5 10 24 28
Udinese 26 21 7 5 9 22 33
Cagliari 25 22 6 7 9 24 31
Genoa 23 22 5 8 9 25 31
Cremonese 23 22 5 8 9 20 29
Parma 23 22 5 8 9 14 26
Torino 23 22 6 5 11 21 40
Lecce 18 22 4 6 12 13 29
Fiorentina 17 22 3 8 11 24 34
Verona 14 21 2 8 11 17 34
Pisa 14 22 1 11 10 12 37
Máximos goleadores
- Con 12 goles: Lautaro Martínez (Inter)
- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como) y Kenan Yildiz (Juventus)
- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter) y Riccardo Orsolini (Bologna)
- Con 6: Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona) y Rolando Mandragora (Fiorentina)
- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Federico Dimarco y Ange-Yoan Bonny (Inter); Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa) y Stefano Moreo (Pisa)
Próxima fecha
Viernes 30
Lazio-Genoa
Sábado 31
Pisa-Sassuolo
Napoli-Fiorentina
Cagliari-Hellas Verona
Domingo 1 de febrero
Torino-Lecce
Como-Atalanta
Cremonese-Inter
Parma-Juventus
Lunes 2
Udinese-Roma
Martes 3
Bologna-Milan (ANSA)