Serie A: Juventus goleó al Napoli

El canadiense Jonathan David (22'), el turco Kenan Yildiz (77') y el serbio Filip Kostic (86') sellaron la inobjetable victoria de la Juventus del DT Luciano Spalletti ante el Napoli de su colega Antonio Conte

Juventus, que alineó al brasileño Gleison Bremer e incluyó al colombiano Juan Cabal a los 60', suma ahora 42 puntos, la misma cantidad que Roma, que a continuación recibía al Milan (46), único escolta del líder Inter (52)

Por su parte, Napoli, que contó con el brasileño Juan Jesús (amonestado), cuyo compatriota Giovane ingresó a los 74', cinco minutos antes del ingreso del belga Romelu Lukaku, sigue tercero con 43 unidades

Partidos

Viernes

Inter 6 - Pisa 2

Sábado

Como 6 - Torino 0

Fiorentina 1 - Cagliari 1

Lecce 0 - Lazio 0

Domingo

Sassuolo 1 - Cremonese 0

Atalanta 4 - Parma 0

Genoa 3 - Bologna 2

Juventus 3 - Napoli 0

Más tarde

Roma-Milan

Lunes

Hellas Verona-Udinese

Posiciones

Equipos Pts J G E P Gf Gc

Inter 52 22 17 1 4 50 19

Milan 46 21 13 7 1 34 16

Napoli 43 22 13 4 5 31 20

Juventus 42 22 12 6 4 35 17

Roma 42 21 14 0 7 26 12

Como 40 22 10 7 4 37 16

Atalanta 35 22 9 8 5 30 20

Bologna 30 22 8 6 8 32 27

Lazio 29 22 7 8 7 21 19

Sassuolo 26 22 7 5 10 24 28

Udinese 26 21 7 5 9 22 33

Cagliari 25 22 6 7 9 24 31

Genoa 23 22 5 8 9 25 31

Cremonese 23 22 5 8 9 20 29

Parma 23 22 5 8 9 14 26

Torino 23 22 6 5 11 21 40

Lecce 18 22 4 6 12 13 29

Fiorentina 17 22 3 8 11 24 34

Verona 14 21 2 8 11 17 34

Pisa 14 22 1 11 10 12 37

Máximos goleadores

- Con 12 goles: Lautaro Martínez (Inter)

- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como) y Kenan Yildiz (Juventus)

- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter) y Riccardo Orsolini (Bologna)

- Con 6: Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona) y Rolando Mandragora (Fiorentina)

- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Federico Dimarco y Ange-Yoan Bonny (Inter); Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa) y Stefano Moreo (Pisa)

Próxima fecha

Viernes 30

Lazio-Genoa

Sábado 31

Pisa-Sassuolo

Napoli-Fiorentina

Cagliari-Hellas Verona

Domingo 1 de febrero

Torino-Lecce

Como-Atalanta

Cremonese-Inter

Parma-Juventus

Lunes 2

Udinese-Roma

Martes 3

Bologna-Milan (ANSA)