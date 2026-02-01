Serie A: Juventus goleó al Parma

Bremer abrió el marcador a los 15' tras cabecear un córner desde la izquierda del portugués Francisco Conceicao, mientras que el estadounidense Weston McKennie aumentó la ventaja para Juventus a los 37' tras un centro del francés Pierre Kalulu.

Parma descontó a los 51' con un gol en contra de Andrea Cambiaso, quien envió el balón dentro de su arco al intentar desviar con el taco un centro desde la izquierda del ítaloaustraliano Alessandro Circati.

Pero la ilusión del Parma concluyó a los 54', cuando Bremer empujó el balón casi debajo del arco luego de un cabezazo de David, que había capturado el rebote en el travesaño después del intento de McKennie.

El propio David puso cifras definitivas a la victoria de la "Vecchia Signora" del DT Luciano Spalletti a los 64' al empujar frente al arco vacío el rebote de la atajada de Edoardo Corvi a un zurdazo de Francisco Conceicao.

Juventus, que contó con Bremer (amonestado y reemplazado a los 65') e incluyó al colombiano Juan Cabal a los 74', escaló al cuarto puesto con 45 puntos, dos más que Roma, que mañana visitará al Udinese (29).

A su vez, Parma, que contó con los argentinos Mariano Troilo y Mateo Pellegrino (su compatriota Nahuel Estévez ingresó a los 74'), quedó decimosexto con 23 puntos, seis más que Fiorentina, en zona de descenso con Pisa y Hellas Verona, ambos con 14 unidades.

Partidos.

Viernes.

Lazio 3 - Genoa 2.

Sábado.

Pisa 1 - Sassuolo 3.

Napoli 2 - Fiorentina 1.

Cagliari 4 - Hellas Verona 0.

Domingo.

Torino 1 - Lecce 0.

Como 0 - Atalanta 0.

Cremonese 0 - Inter 2.

Parma 1 - Juventus 4.

Lunes.

Udinese-Roma.

Martes.

Bologna-Milan.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 55 23 18 1 4 52 19.

Milan 47 22 13 8 1 35 17.

Napoli 46 23 14 4 5 33 21.

Juventus 45 23 13 6 4 39 19.

Roma 43 22 14 1 7 27 13.

Como 41 23 10 8 4 37 16.

Atalanta 36 23 9 9 5 30 20.

Lazio 32 23 8 8 7 24 21.

Bologna 30 22 8 6 8 32 27.

Udinese 29 22 8 5 9 25 34.

Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29.

Cagliari 28 23 7 7 9 28 31.

Torino 26 23 7 5 11 22 40.

Cremonese 23 23 5 8 10 20 31.

Parma 23 23 5 8 10 15 30.

Genoa 23 23 5 8 10 27 34.

Lecce 18 23 4 6 13 13 30.

Fiorentina 17 23 3 8 12 25 36.

Pisa 14 23 1 11 11 19 40.

Verona 14 23 2 8 13 18 41.

Máximos goleadores.

- Con 13 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como) y Kenan Yildiz (Juventus).

- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese) y Emmanuel Orban (Hellas Verona).

- Con 6: Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma) y Rolando Mandragora (Fiorentina).

Próxima fecha.

Viernes 6.

Hellas Verona-Pisa.

Sábado 7.

Genoa-Napoli.

Fiorentina-Torino.

Domingo 8.

Bologna-Parma.

Lecce-Udinese.

Sassuolo-Inter.

Juventus-Lazio.

Lunes 9.

Atalanta-Cremonese.

Roma-Cagliari.

Miércoles 18.

Milan-Como. (ANSA).