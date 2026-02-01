Serie A: Juventus goleó al Parma y da pelea

Bremer abrió el marcador a los 15' tras cabecear un córner desde la izquierda del portugués Francisco Conceicao, mientras que el estadounidense Weston McKennie aumentó la ventaja para Juventus a los 37' tras un centro del francés Pierre Kalulu.

Parma descontó a los 51' con un gol en contra de Andrea Cambiaso, quien envió el balón dentro de su arco al intentar desviar con el taco un centro desde la izquierda del ítaloasutraliano Alessandro Circati.

Pero la ilusión del Parma concluyó a los 54', cuando Bremer empujó el balón casi debajo del arco luego de un cabezazo de David, que había capturado el rebote en el travesaño después del intento de McKennie.

El propio David puso cifras definitivas a la victoria de la "Vecchia Signora" del DT Luciano Spalletti a los 64' al empujar frente al arco vacío el rebote de la atajada de Edoardo Corvi a un zurdazo de Francisco Conceicao.

"Anotar es una sensación maravillosa, sobre todo para mí, que estuve un año inactivo. Me costó volver a jugar, aunque ahora me siento mejor, tengo las piernas mejor. Costó reaccionar tras el gol en contra, pero ganamos", afirmó Bremer, quien luego elogió a Spalletti.

"Es fuerte, se nota en cómo ha tomado las riendas del equipo y en cómo jugamos ahora. El equipo ha cambiado por completo.

Incluso cuando ganamos, siempre nos dice que mantengamos la concentración. El equipo lo está haciendo bien, pero aún nos falta algo, y siempre nos lo dice", reveló Bremer sobre Spalletti.

El zaguero brasileño agregó que Spalletti, reemplazado por Gennaro Gattuso como DT de la selección de Italia, volvió con su mentalidad, y se nota que el equipo está trabajando bien".

Juventus, que contó con Bremer (amonestado y reemplazado a los 65') e incluyó al colombiano Juan Cabal a los 74', escaló al cuarto puesto con 45 puntos, dos más que Roma, que mañana visitará al Udinese (29).

"Podemos convertirnos en un gran equipo. Los chicos estuvieron fantásticos. McKennie es un auténtico delantero. Somos un equipo que quiere divertirse jugando al fútbol. Cada partido es un paso más para llevarnos algo", expresó a su vez Spalletti a la cadena DAZN.

A continuación, Spalletti habló sobre el libro de pases del invierno europeo, en el que Juventus buscará sumar al delantero argentino Mauro Icardi, del Galatasaray, antes del cierre previsto para mañana.

"Estamos bien como estamos. Si llega alguien, será aún mejor; si no, prescindiremos de él", aclaró Spalletti, quien fue consultado especialmente por Icardi, a quien dirigió en Inter.

"Sólo puedo hablar maravillas de Icardi, pero eso no significa que lo vayamos a fichar. Me dio una mano anotando goles, pero también trasladó al vestuario otros asuntos familiares", recordó el DT, quien avaló la salida del delantero argentino luego de haberlo nombrado capitán.

"Era como si viviera en el vestuario, pero con una ventana a otros mundos. Tomé una decisión firme con él. Pero es un buen tipo, un tipo maravilloso y un goleador fantástico. Pero Icardi no se mueve. Estamos bien: buscamos un jugador con ciertas características, pero si no lo encontramos, seguiremos como estamos", completó Spalletti.

A su vez, Parma, que contó con los argentinos Mariano Troilo y Mateo Pellegrino (su compatriota Nahuel Estévez ingresó a los 74'), quedó decimosexto con 23 puntos, seis más que Fiorentina, en zona de descenso con Pisa y Hellas Verona, ambos con 14 unidades. (ANSA).