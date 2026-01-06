Serie A: Juventus goleó al Sassuolo

Juventus abrió el marcador a los 16' con un gol en contra del bosnio Tarik Muharemovic, mientras que Fabio Miretti aumentó la ventaja a los 62' y el canadiense Jonathan David puso cifras definitivas un minuto después.

El DT de Juventus, Luciano Spalletti, corrió para sumarse al festejo de David, a quien había respaldado tras fallar un penal en el empate 1-1 contra Lecce por la jornada anterior.

Con esta victoria en el Mapei Stadium de Reggio Emilia, la "Vecchia Signora" llegó a 36 puntos, la misma cantidad que Roma, a la que supera en la tabla de posiciones porque presenta mejor diferencia de gol (+11 y +10, respectivamente).

Asimismo, Juventus quedó a 1 punto del Napoli, campeón defensor que mañana recibirá al colista Hellas Verona (12), mientras que el líder Inter (39) visitará también este miércoles 7 al Parma (18) y el escolta Milan (38) será local del Genoa (15) el jueves 8 en el partido que completará la jornada.

Juventus, que alineó al zaguero brasileño Gleison Bremer e incluyó al colombiano Juan Cabal a los 85', volvió a la senda del triunfo tras haber decepcionado con el empate 1-1 que registró como local ante Lecce (decimosexto con 17 unidades).

Además, el partido ante el Sassuolo del DT Fabio Grosso, que sigue décimo con 23 puntos, le permitió a Juventus volver a ganar en el Mapei Stadium, donde había perdido en sus dos presentaciones más recientes, en abril y septiembre de 2023.

Asimismo, la "Vecchia Signora" volvió a situarse con Inter, Milan y Napoli en la lista de equipos que por ahora se clasifican a la próxima edición de la Champions League, una posición que buscará ratificar el lunes 12, cuando recibirá al Cremonese (decimotercero con 21 puntos) en el partido que completará la fecha de la Serie A, por la que Sassuolo visitará el sábado 10 a Roma. (ANSA).