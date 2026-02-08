Serie A: Juventus rescató un agónico empate ante Lazio
Igualaron 2-2 en el Allianz Stadium de Turín
El español Pedro abrió el marcador para Lazio en el segundo minuto adicionado de la etapa inicial y el danés Gustav Isaksen aumentó la ventaja a los 47'.
Pero el estadounidense Weston McKennie descontó a los 59' y Kalulu estableció el empate definitivo para Juventus en el sexto minuto agregado del complemento.
Juventus, que alineó al brasileño Gleison Bremer y al colombiano Juan Cabal (reemplazado durante el descanso), quedó ahora en el cuarto puesto con 46 puntos, mientras que Lazio sigue octavo, ahora con 33 unidades.
Partidos.
Viernes.
Hellas Verona 0 - Pisa 0.
Sábado.
Genoa 2 - Napoli 3.
Fiorentina 2 - Torino 2.
Domingo.
Bologna 0 - Parma 1.
Lecce 2 - Udinese 1.
Sassuolo 0 - Inter 5.
Juventus 2 - Lazio 2.
Lunes.
Atalanta-Cremonese.
Roma-Cagliari.
Miércoles.
Milan-Como.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 58 24 19 1 4 57 19.
Milan 50 23 14 8 1 38 17.
Napoli 49 24 15 4 5 36 23.
Juventus 46 24 13 7 4 41 20.
Roma 43 23 14 1 8 27 14.
Como 41 23 10 8 4 37 16.
Atalanta 36 23 9 9 5 30 20.
Lazio 33 24 8 9 7 26 23.
Udinese 32 24 9 5 10 27 36.
Bologna 30 24 8 6 10 32 31.
Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34.
Cagliari 28 23 7 7 9 28 31.
Torino 27 24 7 6 11 24 42.
Parma 26 24 6 8 10 16 30.
Cremonese 23 23 5 8 10 20 31.
Genoa 23 24 5 8 11 29 37.
Lecce 21 24 5 6 13 15 31.
Fiorentina 18 24 3 9 12 27 38.
Pisa 15 24 1 12 11 19 40.
Verona 15 24 2 9 13 18 41.
Máximos goleadores.
- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus) y Rasmus Hojlund (Napoli).
- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese) y Emmanuel Orban (Hellas Verona).
- Con 6: Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma); Moise Kean y Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa) y Scott McTominay (Napoli).
Próxima fecha.
Viernes 13.
Pisa-Milan.
Sábado 14.
Como-Fiorentina.
Lazio-Atalanta.
Inter-Juventus.
Domingo 15.
Udinese-Sassuolo.
Cremonese-Genoa.
Parma-Hellas Verona.
Torino-Bologna.
Napoli-Roma.
Lunes 16.
Cagliari-Lecce. (ANSA).