Serie A: Juventus rescató un agónico empate ante Lazio

El español Pedro abrió el marcador para Lazio en el segundo minuto adicionado de la etapa inicial y el danés Gustav Isaksen aumentó la ventaja a los 47'.

Pero el estadounidense Weston McKennie descontó a los 59' y Kalulu estableció el empate definitivo para Juventus en el sexto minuto agregado del complemento.

Juventus, que alineó al brasileño Gleison Bremer y al colombiano Juan Cabal (reemplazado durante el descanso), quedó ahora en el cuarto puesto con 46 puntos, mientras que Lazio sigue octavo, ahora con 33 unidades.

Partidos.

Viernes.

Hellas Verona 0 - Pisa 0.

Sábado.

Genoa 2 - Napoli 3.

Fiorentina 2 - Torino 2.

Domingo.

Bologna 0 - Parma 1.

Lecce 2 - Udinese 1.

Sassuolo 0 - Inter 5.

Juventus 2 - Lazio 2.

Lunes.

Atalanta-Cremonese.

Roma-Cagliari.

Miércoles.

Milan-Como.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 58 24 19 1 4 57 19.

Milan 50 23 14 8 1 38 17.

Napoli 49 24 15 4 5 36 23.

Juventus 46 24 13 7 4 41 20.

Roma 43 23 14 1 8 27 14.

Como 41 23 10 8 4 37 16.

Atalanta 36 23 9 9 5 30 20.

Lazio 33 24 8 9 7 26 23.

Udinese 32 24 9 5 10 27 36.

Bologna 30 24 8 6 10 32 31.

Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34.

Cagliari 28 23 7 7 9 28 31.

Torino 27 24 7 6 11 24 42.

Parma 26 24 6 8 10 16 30.

Cremonese 23 23 5 8 10 20 31.

Genoa 23 24 5 8 11 29 37.

Lecce 21 24 5 6 13 15 31.

Fiorentina 18 24 3 9 12 27 38.

Pisa 15 24 1 12 11 19 40.

Verona 15 24 2 9 13 18 41.

Máximos goleadores.

- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus) y Rasmus Hojlund (Napoli).

- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese) y Emmanuel Orban (Hellas Verona).

- Con 6: Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma); Moise Kean y Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa) y Scott McTominay (Napoli).

Próxima fecha.

Viernes 13.

Pisa-Milan.

Sábado 14.

Como-Fiorentina.

Lazio-Atalanta.

Inter-Juventus.

Domingo 15.

Udinese-Sassuolo.

Cremonese-Genoa.

Parma-Hellas Verona.

Torino-Bologna.

Napoli-Roma.

Lunes 16.

Cagliari-Lecce. (ANSA).