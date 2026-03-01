Serie A: Juventus rescató un agónico empate ante Roma

El brasileño Wesley abrió el marcador a los 39' para Roma con un derechazo que se incrustó en el ángulo izquierdo del arco custodiado por Mattia Perin, pero el portugués Francisco Conceicao estableció la primera paridad a los 48' con un zurdazo inatajable para el serbio Mile Svilar.

El marfileño Evan N'Dicka volvió a adelantar en el marcador a los 54' a Roma, que aumentó su ventaja a los 65' mediante el neerlandés Donyell Malen, pero el marfileño Jérémie Boga descontó a los 78' y Federico Gatti selló el empate definitivo en el tercer minuto adicionado del complemento.

Roma, que alineó a Wesley (amonestado), sigue en el cuarto puesto del torneo, ahora con 51 puntos, cuatro más que Juventus, que contó con el también brasileño Gleison Bremer (reemplazado a los 88').

Partidos.

Viernes.

Parma 1 - Cagliari 1.

Sábado.

Como 3 - Lecce 1.

Hellas Verona 1 - Napoli 2.

Inter 2 - Genoa 0.

Domingo.

Cremonese 0 - Milan 2.

Sassuolo 2 - Atalanta 1.

Torino 2 - Lazio 0.

Roma 3 - Juventus 3.

Lunes.

Pisa-Bologna.

Udinese-Fiorentina.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 67 27 22 1 4 64 21.

Milan 57 27 16 9 2 43 20.

Napoli 53 27 16 5 6 41 28.

Roma 51 27 16 3 8 37 19.

Como 48 27 13 9 5 44 20.

Juventus 47 27 13 8 6 46 28.

Atalanta 45 27 12 9 6 37 24.

Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36.

Bologna 36 26 10 6 10 35 32.

Lazio 34 26 8 10 8 26 25.

Parma 32 27 8 9 10 20 32.

Udinese 32 26 9 5 12 28 39.

Cagliari 30 27 7 9 11 29 36.

Torino 30 27 8 6 13 27 47.

Genoa 27 27 6 9 12 32 39.

Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39.

Cremonese 24 27 5 9 13 21 38.

Lecce 24 27 6 6 15 18 36.

Pisa 15 26 1 12 13 20 43.

Verona 15 27 2 9 16 20 48.

Máximos goleadores.

- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 9: Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli) y Rafael Leao (Milan).

- Con 8: Moise Kean (Fiorentina); Kenan Yildiz (Juventus); Christian Pulisic (Milan) y Hakan Calhanoglu (Inter).

- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Mateo Pellegrino (Parma) y Domenico Berardi (Sassuolo).

- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic y Giovanni Simeone (Torino), Federico Dimarco (Inter) y Andrea Pinamonti (Sassuolo).

Próxima fecha.

Viernes 6.

Napoli-Torino.

Sábado 7.

Cagliari-Como.

Atalanta-Udinese.

Juventus-Pisa.

Domingo 8.

Lecce-Cremonese.

Bologna-Hellas Verona.

Fiorentina-Parma.

Genoa-Roma.

Milan-Inter.

Lunes 9.

Lazio-Sassuolo. (ANSA).