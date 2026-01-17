Serie A: Juventus se detuvo en Cerdeña

El equipo sardo se recuperó de la paliza sufrida frente a Genoa en la fecha anterior y sumó tres puntos de oro en su lucha por la permanencia al dar la sorpresa en el cierre de la jornada de adelantos ante un rival siempre candidato al título.

El equipo de Fabio Pisacane se impuso ante su público en el Arena Cerdeña (Unipol Domus) gracias al gol convertido a los 65' por el mediocampista Luca Mazzitelli.

Un jugador formado en las divisiones juveniles de una Roma en la que debutó como profesional en 2013-14 y que seguramente le está agradecida porque si el "giallorosso" de Gian Piero Gasperini derrota o incluso empata con Torino en Turín mañana desplazará a Juventus del cuarto puesto que clasifica a la Champions.

Son 39 los puntos que acumula la "Vecchia Signora", los mismos que una Roma a la que precede por mejor diferencia de goles (15 contra 12), aunque la preocupación de Spalletti seguramente pasa por esta nueva merma en el rendimiento de su plantel.

Juventus tropezó justo antes de los duelos que jugará como local el miércoles con Benfica y una semana después con Mónaco como visitante.

Será por las últimas dos fechas de la fase de Liga de la Champions, en la que por el momento se está asegurando el derecho a disputar los "play-off" por un pasaje a los octavos de final, con chances aún de lograr la clasificación directa a esa instancia.

Para ello deberá volver a elevar la puntería, como lo hizo en sus anteriores duelos en el campeonato italiano que ganó por 3-0 en casa de Sassuolo y por 5-0 en el Allianz Stadium.

Hoy, de aquel equipo que asustaba poco se vio y Cagliari lo aprovechó para dar el golpe de la fecha y celebrar su quinta victoria en el torneo, que lo aleja un paso más de la zona de descenso.

El triunfo lo catapulta al decimotercer puesto con 22 unidades, las mismas que Cremonese y Parma (ambos con un partido menos) y lo deja a ocho de distancia de la antepenúltima Fiorentina, que visitará a Bologna en medio del dolor por la muerte de su presidente, Rocco Commisso.

El equipo de Pisacane, con el colombiano Yerry Mina como titular y el uruguayo Juan Rodríguez Camejo en el banco, le dio un dolor de cabeza a un rival de fuste que contó con el brasileño Gleison Bremer desde el inicio y en el que fue suplente el también colombiano Juan Cabal. (ANSA).