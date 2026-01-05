Serie A: Juventus visita al Sassuolo

La "Vecchia Signora" del DT Luciano Spalletti quedó en el cuarto puesto con 33 puntos, la misma cantidad que Roma, tras decepcionar con el empate 1-1 que registró como local ante Lecce, decimosexto con 17 unidades.

El plantel se entrenó en el centro deportivo de la Continassa para preparar el partido en Reggio Emilia contra el Sassuolo del DT Fabio Grosso, que marcha décimo con 23 puntos, la misma cantidad que Torino, el clásico rival de Juventus.

Spalletti, que alineará al brasileño Gleison Bremer, esperará hasta último momento para definir si mañana podrá contar con el zaguero británico Lloyd Kelly y con el delantero portugués Francisco Conceicao, que acusaron molestias físicas tras el empate contra Lecce del pasado sábado 3 en Turín.

Kelly completó el partido contra Lecce, pero se entrenó por separado del resto del plantel al igual que Conceicao, quien fue reemplazado por el alemán Edon Zhegrova durante el descanso del partido contra Lecce, y que el sueco Jonas Rouhi, quien acusa un problema muscular.

El partido de mañana ofrecerá además una oportunidad a Juventus para volver a ganar en el Mapei Stadium, donde perdió en sus dos presentaciones más recientes, en abril y septiembre de 2023, un año después de su (hasta ahora) último triunfo.

Una victoria contra Sassuolo también le permitirá a Juventus (por ahora clasificada a la próxima Champions League) quedar al acecho del Napoli, que marcha tercero con 37 unidades, dos menos que el líder Inter, escoltado a su vez por Milan (38).

Por su parte, Grosso, campeón mundial con Italia en Alemania 2006, celebrará contra Juventus su partido número 400 como entrenador luego del empate 1-1 como local contra Parma del pasado sábado 3 justamente en el Mapei Stadium.

Grosso planea volver a contar mañana con el mediocampista canadiense Ismael Koné, ausente contra Parma, mientras que en las próximas horas evaluará a Cristian Volpato, cuyo lugar en el ataque podrá ser cubierto por el gambiano Alieu Fadera.

(ANSA).