Serie A: Juventus visita Cerdeña

(di Emanuele Pastorella) (ANSA) - TURIN, 16 GEN - Juventus, que compite cabeza a cabeza con la Roma por el cuarto puesto que otorga el último pasaje a la próxima Champions y llega precedida por sus categóricos triunfos frente a Sassuolo y Cremonese, buscará extender su racha mañana frente a Cagliari en Cerdeña en el cierre de la jornada de adelantos de la vigesimoprimera fecha del campeonato italiano.

El equipo de Luciano Spalletti tiene el foco puesto en el torneo local, sin perder de vista los duelos que jugará como local el miércoles con Benfica y una semana después con Mónaco como visitante por las últimas dos fechas de la fase de Liga de la Champions, en la que por el momento se está asegurando el derecho a disputar los "play-off" por un pasaje a los octavos de final, con chances aún de lograr la clasificación directa a esa instancia.

Pero no puede descuidar el campeonato si pretende seguir en la pelea que mantiene no solamente con la Roma, sino con Napoli, que la precede por un punto, con el escolta Milan, que marcha a cuatro de distancia, y con el líder Inter, del que la separan siete unidades, y para ello necesita extender su racha de victorias ante un Cagliari obligado a hacerse fuerte en el Arena Cerdeña (Unipol Domus) para alejarse de la zona de descenso (está a cinco puntos).

El equipo de Fabio Pisacane viene de perder categóricamente frente a Genoa un mano a mano por la permanencia en el cierre de la fecha previa, que se cerró el lunes con esa derrota por 3-0 ante el "Grifone" en el Luigi Ferraris, misma jornada en la que Juventus vapuleaba a Cremonese en Turín para afirmarse en el cuarto puesto y en la previa de los cuatro duelos que jugará en el lapso de 12 días.

"Hoy estamos enfocados solamente en Cagliari, este es nuestro partido de Champions", resumió Spalletti, al explicar que para mantener el nivel de Juventus debe pensar un partido a la vez, a pesar de lo cual y con tantos compromisos por delante deberá apelar a la rotación en el plantel en el que no descartó la presencia del brasileño Gleison Bremer desde el inicio y tampoco la del turco Kenan Yildiz.

El delantero podría perder la concentración porque el club turinés está evaluando sumar a otro atacante en el mercado de pases, mientras que el zaguero luce recuperado de su lesión en un nivel que sorprendió al propio Spalletti: "Estoy contento por cómo volvió y por cómo evoluciona porque lesiones como las que él sufrió generan muchas dudas y no parece haberlo condicionado en absoluto", explicó.

Consultado sobre el partido que Milan le ganó el jueves a Como por 3-1, para dejar sin invicto al equipo del español Cesc Fabregas en el estadio Giuseppe Sinigaglia, en un partido que recuperaron por la decimosexta fecha y que había sido postergado por la participación en la Supercopa de Italia en Riad del equipo de Massimiliano Allegri, Spalletti evitó referirse a quienes opinaron que la efectividad le ganó la pulseada al juego bonito.

"Vi el partido más de una vez porque cuando observas a los rivales, se suelen aprender muchas cosas", respondió al evitar sumarse al coro de los "resultadistas" cuando dijo que "hay distintas maneras de llegar a la victoria, pero nunca se debe renunciar a la identidad de juego. Yo no lo hago, aunque a veces se necesita cambiar de estrategia", respondió.

Su colega Pisacane advirtió que Cagliari trabajó "pensando en cómo tratar de limitar el juego de Juventus" y confió en que su equipo "pueda hacer el suyo más allá de las diferencias entre ambos planteles, lo que nos obligará a multiplicar los esfuerzos porque enfrentar a un rival como Juventus obliga a dar el 100% o más para lograr un resultado favorable".

"Tenacidad, atención y concentración del primer al último minuto serán claves", aseguró Pisacane, quien debió trabajar en el aspecto anímico con el plantel tras la dura derrota frente a Genoa: "Nunca es lindo perder de esa manera y es una lección de la que debemos aprender. Cometimos algunos errores que parecían superados a esta altura del torneo, sobre todo en los goles".

"Perder así genera todavía más amargura, pero no hay que dramatizar demasiado por una derrota, ni siquiera en un duelo directo, porque el campeonato es largo y tenemos que seguir trabajando para elevar nuestro nivel, sobre todo en cuanto a equilibrio y personalidad, dos cuestiones que suelen hacer la diferencia", completó el entrenador del Cagliari, que espera recuperar pronto al zaguero colombiano Yerry Mina.

"Está trabajando para volver a ser el que era y a veces se corre el riesgo al hacerlo jugar porque necesita rodaje para recuperar su condición ideal, algo que no se logra solamente entrenando", explicó al anticipar que el defensor "cafetero" podría "jugar desde el primer minuto mañana" ante una Juventus que tendrá al también zaguero colombiano Juan Cabal en el banco de suplentes y buscará dar otro golpe en la mesa para confirmar que está presente. (ANSA).