Serie A: Juventus volvió al cuarto puesto con una goleada

El brasileño Gleison Bremer abrió el marcador a los 12', el canadiense Jonathan Davis aumentó la ventaja tres minutos después y el turco Kenan Yildiz estableció el 3-0 transitorio a los 35' tras capturar el rebote en el palo del penal que había malogrado previamente.

Un gol en contra de Filippo Terracciano a los 48' significó la cuarta conquista de Juventus, mientras que el estadounidense Weston McKennie selló el resultado a los 64' con un cabezazo.

Juventus, que alineó a Bremer (reemplazado a los 71') e incluyó al colombiano Juan Cabal a los 62', escaló al cuarto puesto con 39 puntos, la misma cantidad que Napoli y Roma.

A su vez, Cremonese, que sufrió la expulsión del DT Davide Nicola a los 27 e incluyó al ítaloargentino Franco Vázquez y al paraguayo Antonio Sanabria a los 58', quedó en el decimotercer puesto con 22 unidades.

Partidos

Sábado 10

Udinese 2 - Pisa 2

Como 1 - Bologna 1

Roma 2 - Sassuolo 0

Atalanta 2 - Torino 0

Domingo 11

Lecce 1 - Parma 2

Fiorentina 1 - Milan 1

Hellas Verona 0 - Lazio 1

Inter 2 - Napoli 2

Lunes 12

Genoa 3 - Cagliari 0

Juventus 5 - Cremonese 0

Posiciones

Equipos Pts J G E P Gf Gc

Inter 43 19 14 1 4 42 17

Milan 40 19 11 7 1 29 15

Napoli 39 19 12 3 4 30 17

Juventus 39 20 11 6 3 32 16

Roma 39 20 13 0 7 24 12

Como 34 19 9 7 3 27 13

Atalanta 31 20 8 7 5 24 19

Lazio 28 20 7 7 6 21 16

Bologna 27 19 7 6 6 26 20

Udinese 26 20 7 5 8 22 32

Sassuolo 23 20 6 5 9 25 25

Torino 23 20 6 5 9 21 32

Cremonese 22 20 5 7 8 20 28

Parma 21 19 5 6 8 14 22

Genoa 19 20 4 7 9 22 29

Cagliari 19 20 4 7 9 21 30

Lecce 17 19 4 5 10 13 26

Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31

Verona 13 19 2 7 10 15 31

Pisa 13 20 1 10 9 15 30

Máximos goleadores

- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter)

- Con 8: Christian Pulisic (Milan)

- Con 7: Rafael Leao (Milan), Hakan Calhanoglu (Inter) y Kenan Yildiz (Juventus)

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese) y Mateo Pellegrino (Parma)

- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Santiago Castro (Bologna); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona), Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa)

Próxima fecha

Viernes 16

Pisa-Atalanta

Sábado 27

Udinese-Inter

Napoli-Sassuolo

Cagliari-Juventus

Domingo 18

Parma-Genoa

Bologna-Fiorentina

Torino-Roma

Milan-Lecce

Lunes 19

Cremonese-Hellas Verona

Lazio-Como (ANSA).