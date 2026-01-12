Serie A: Juventus volvió al cuarto puesto con una goleada
Arrolló por 5-0 como local al Cremonese en el cierre de la fecha 20
El brasileño Gleison Bremer abrió el marcador a los 12', el canadiense Jonathan Davis aumentó la ventaja tres minutos después y el turco Kenan Yildiz estableció el 3-0 transitorio a los 35' tras capturar el rebote en el palo del penal que había malogrado previamente.
Un gol en contra de Filippo Terracciano a los 48' significó la cuarta conquista de Juventus, mientras que el estadounidense Weston McKennie selló el resultado a los 64' con un cabezazo.
Juventus, que alineó a Bremer (reemplazado a los 71') e incluyó al colombiano Juan Cabal a los 62', escaló al cuarto puesto con 39 puntos, la misma cantidad que Napoli y Roma.
A su vez, Cremonese, que sufrió la expulsión del DT Davide Nicola a los 27 e incluyó al ítaloargentino Franco Vázquez y al paraguayo Antonio Sanabria a los 58', quedó en el decimotercer puesto con 22 unidades.
Partidos
Sábado 10
Udinese 2 - Pisa 2
Como 1 - Bologna 1
Roma 2 - Sassuolo 0
Atalanta 2 - Torino 0
Domingo 11
Lecce 1 - Parma 2
Fiorentina 1 - Milan 1
Hellas Verona 0 - Lazio 1
Inter 2 - Napoli 2
Lunes 12
Genoa 3 - Cagliari 0
Juventus 5 - Cremonese 0
Posiciones
Equipos Pts J G E P Gf Gc
Inter 43 19 14 1 4 42 17
Milan 40 19 11 7 1 29 15
Napoli 39 19 12 3 4 30 17
Juventus 39 20 11 6 3 32 16
Roma 39 20 13 0 7 24 12
Como 34 19 9 7 3 27 13
Atalanta 31 20 8 7 5 24 19
Lazio 28 20 7 7 6 21 16
Bologna 27 19 7 6 6 26 20
Udinese 26 20 7 5 8 22 32
Sassuolo 23 20 6 5 9 25 25
Torino 23 20 6 5 9 21 32
Cremonese 22 20 5 7 8 20 28
Parma 21 19 5 6 8 14 22
Genoa 19 20 4 7 9 22 29
Cagliari 19 20 4 7 9 21 30
Lecce 17 19 4 5 10 13 26
Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31
Verona 13 19 2 7 10 15 31
Pisa 13 20 1 10 9 15 30
Máximos goleadores
- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter)
- Con 8: Christian Pulisic (Milan)
- Con 7: Rafael Leao (Milan), Hakan Calhanoglu (Inter) y Kenan Yildiz (Juventus)
- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese) y Mateo Pellegrino (Parma)
- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Santiago Castro (Bologna); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona), Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa)
Próxima fecha
Viernes 16
Pisa-Atalanta
Sábado 27
Udinese-Inter
Napoli-Sassuolo
Cagliari-Juventus
Domingo 18
Parma-Genoa
Bologna-Fiorentina
Torino-Roma
Milan-Lecce
Lunes 19
Cremonese-Hellas Verona
Lazio-Como (ANSA).