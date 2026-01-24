Serie A: La "aplanadora" Como

El equipo de Cesc Fàbregas llegó a 40 puntos y desplazó provisoriamente del quinto puesto, que da derecho a disputar la próxima Europa League, a una Juventus a la que precede por un punto y que mañana recibirá a Napoli en Turín.

El griego Anastasios Douvikas convirtió un doblete, a los 8 y 66, y llegó a ocho goles en el torneo, los mismos que su compañero argentino Nico Paz, quien hoy no celebró, y que el estadounidense Christian Pulisic, del Milan, todos por detrás del también argentino Lautaro Martínez, que ayer celebró por duodécima vez en el certamen.

El croata Martin Baturina a los 16, el francés Lucas Da Cunha, de penal a los 59, el alemán Nicolas Khn a los 70 y el también ingresado francés Maxence Caqueret a los 76 decoraron el marcador en el estadio Giuseppe Sinigaglia, donde el equipo de Fàbregas festejó su sexta victoria en 11 partidos, de los cuales empató cuatro.

Paz hoy no celebró goles, pero sí un triunfo resonante que confirma el andar de un Como que venía de golear por 3-0 a Lazio en el estadio Olímpico el lunes y que se puso a dos puntos de distancia de la Roma, que marcha cuarta, estaría atrapando el último pasaje a la próxima Champions y mañana recibirá al escolta Milan en ese mismo escenario.

El también argentino Máximo Perrone fue titular y dejó la cancha a los 57 ante un Torino que contó con el chileno Guillermo Maripán desde los 66, con el colombiano Duván Zapata desde los 67 y tuvo en el banco al arquero uruguayo Franco Israel.

El técnico Marco Baroni no pudo contar con el lesionado argentino Giovanni Simeone, ausente en el plantel "granate", que marcha decimocuarto con 23 puntos y acrecentó su crisis tras sufrir su cuarta derrota consecutiva en el campeonato, tras las que padeció como local frente a Udinese y Roma (la restante la sufrió en campo del Atalanta).

Frente a Como volvió a perder por paliza, pues en noviembre, en el marco de la duodécima jornada, el equipo de Fàbregas lo había apabullado por un categórico marcador de 5-1 en Turín.

A continuación, Fiorentina recibía al Cagliari y Lecce a Lazio en la continuidad de una fecha que comenzó a puro gol y que mañana ofrecerá dos platos principales en el menú.

Serán los mencionados Roma-Milan y Juventus-Napoli, cuatro que pelean por el "scudetto" con un Inter que se escapa, aunque ahora se suma también Como, que dejó de ser el equipo sensación que fue en el pasado torneo para convertirse en una feliz realidad. (ANSA).