Serie A: La bronca siguió tras el partido

Cuando parecía que todo había vuelto a la calma tras las conferencias de prensa post-partido, los ánimos volvieron a encenderse y el técnico español cruzó algunas palabras fuertes e insultos con su colega italiano, que había sido expulsado por un entredicho con el banco rival previamente.

La bronca se inició cuando Fabregas empujó al mediocampista belga Alexis Saelemaekers con la pelota en juego, un gesto por el cual el conductor del Como se disculparía luego, pero que irritó sobremanera a Allegri, que no suele ser muy sutil al momento de expresar sus sentimientos.

"Cuando uno está en la cancha debe ser respetuoso con el árbitro y con los equipos", afirmó el técnico del "rossonero", al reconocer que hubo un intercambio de palabras con el técnico rival, a pesar de lo cual dijo: "Felicito a Como porque es un rival siempre complicado".

"Hoy era importante lograr un buen resultado", agregó al reconocer que "el primer tiempo fue aburrido y el error de Mike Maignan (arquero del Milan que le permitió al argentino Nico Paz poner en ventaja al visitante, Ndr) podía habernos complicado, pero sacamos el partido adelante".

Sobre lo sucedido con Fabregas, Allegri comentó: "Sé que se disculpó, así que la próxima vez entro yo a la cancha y me tiro a los pies de un rival. Fui hasta el banco de suplentes de Como para defender a mi jugador y para discutir con su técnico, pero no pasó nada".

Más tranquilo, analizó que "Fabregas es un técnico joven y le deseo que gane muchas cosas en su carrera porque tiene con qué lograrlo", mientras su colega, a su turno se disculpaba por lo sucedido.

"Quiero pedir perdón porque toqué a un jugador rival por la emoción del partido. El mío fue un comportamiento antideportivo.

Me dejé llevar, pero como dijo Christian Chivu, las manos hay que dejarlas en casa", aludiendo a una frase del DT de Inter tras el triunfo frente a Juventus y la expulsión del francés Pierre Kalulu en el Clásico.

En lo que hace al partido con Milan, Fabregas consideró que Como "jugó con seriedad y con madurez en un escenario como San Siro y eso me hace sentir orgulloso. Ahora debemos repetir el sábado en Turín", agregó en relación con el próximo compromiso de su equipo, ante Juventus.

"Hoy era un partido importante tras la derrota del sábado pasado", recordó sobre la que Como sufrió de local ante Fiorentina, que salió momentáneamente de la zona de descenso en la que luego volvió a caer luego del triunfo de Lecce frente a Cagliari. (ANSA).