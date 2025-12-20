Serie A: La fecha se inició sin goles

En el Olímpico de Roma, las emociones faltaron a la cita, salvo por la que vivió el público local antes del inicio del duelo, cuando hizo su presentación "Flaminia", la nueva águila que simboliza al club de la capital y que de la mano del halconero Giacomo Garruto surcó los cielos sobrevolando el estadio tras haber reemplazado a "Olympia", su antecesora entrenada por Juan Bernabé cuya última irrupción en escena había sido el 10 de enero de este año.

Los goles, en cambio, faltaron a la cita en un partido en el que hubo situaciones de riesgo frente a los arcos, en mayor proporción para la Lazio de Maurizio Sarri, que con un triunfo hubiese alcanzado a Bologna en el sexto puesto, pero terminó cosechando su quinto empate en el torneo, sexto para el ascendido Cremonese de Davide Nicola que se mantiene en mitad de tabla y pelea por otros objetivos, en este caso, por la permanencia.

El local, que contó desde el inicio con el delantero argentino Valentín Castellanos y con el uruguayo Matías Vecino (reemplazado a los 64'), padeció el "mal de ausencias", pues salió al ruedo con seis bajas en el once titular entre lesionados, cedidos y suspendidos, rubro este último en el que se destacó Mattia Zaccagni, mientras que el nigeriano Fisayo Dele-Bashiru y el senegalés Boulaye Dia están afectados a sus selecciones por la Copa Africana de Naciones.

Por el lado de Cremonese, faltaron a la cita el argentino Martín Payero, sancionado, y Matteo Bianchetti e ingresó a los 76' el paraguayo Antonio Sanabria para acompañar al británico Jamie Vardy en ataque, mientras que el argentino Franco Vázquez y el hispano-ecuatoriano Jeremy Sarmiento permanecieron en el banco de suplentes, desde donde saltó al ruedo a los 70' Federico Ceccherini, expulsado con roja directa en tiempo adicionado por el árbitro Luca Pairetto.

La primera media hora transcurrió prácticamente en cámara lenta y no ofreció detalles para destacar hasta que Lazio, en el tramo final del primer capítulo, pareció acelerar una marcha y llegó por primera vez sobre el arco de Emil Audero con un remate desviado del francés Mattéo Guendouzi, tras el cual también probó suerte el español Pedro, cuyo disparo tuvo idéntico destino.

Audero se vio llamado a intervenir poco después cuando Luca Pellegrini intentó sorprenderlo con un tiro de esquina directo que alcanzó a rechazar en la jugada de mayor riesgo de ese capítulo antes del descanso, al regreso del cual los equipos salieron con algo más de ambición a la cancha, sobre todo Lazio, que llegó por primera vez en ese período con un cabezazo de Castellanos demasiado centrado como para sorprender al arquero visitante.

Vardy, también de cabeza, respondió frente a la valla de Ivan Provedel tras un gran centro de Federico Bonazzoli, y generó la primera de Cremonese, tras la cual Sarri echó mano al banco para renovar energías y mandó a la cancha al neerlandés Tijjani Noslin y al franco-marroquí Reda Belahyane en reemplazo de Pedro y de Vecino y fue el primero quien contó con una buena ocasión para abrir el marcador al conectar al borde de la posición adelantada un remate que se fue apenas ancho.

El local dependió demasiado de las iniciativas personales que del juego asociado y fue por esa vía que el serbio-montenegrino Adam Marusic volvió a arrimar peligro al arco de Audero y luego fue Matteo Cancellieri quien intentaba ingresar al área cuando Ceccherini lo derribó con falta a centímetros de la línea, evitando el penal, pero no la expulsión que dejó a Cremonese con uno menos cuando se jugaba tiempo de descuento.

De esa falta nació la última ocasión de romper la paridad, pero del tiro libre de Danilo Cataldi no acertó el blanco y el duelo se cerró sin goles, resultado que refleja en gran medida el nivel del partido que puso en marcha una nueva jornada.

A continuación, chocaban en Turín Juventus y Roma, dos equipos que pelean más arriba en la tabla, con promesa de mayores emociones de las que ofreció el choque en el Olímpico. (ANSA).