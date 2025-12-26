Serie A: Lazio quiere ir de Copas

El equipo de Maurizio Sarri marcha octavo con 23 puntos, uno por detrás de Como y a dos de distancia de Bologna (que también tiene un duelo pendiente por la decimosexta fecha tras haber jugado la final de la Supercopa en Riad y perdido frente al Napoli), que se estaría asegurando un lugar en la próxima Conference League.

Lazio tratará de cerrar el año con una sonrisa, como la que le provocó la noticia de que finalmente podrá incorporar refuerzos en el mercado de pases que se abrirá dentro de una semana y para ello tendrá que dar una muestra de carácter como le reclamó Sarri a su plantel para ilusionarse con la posibilidad de pelear por objetivos importantes en una temporada sin otros compromisos que afrontar.

Sarri afrontará nuevamente el mal de ausencias, con varias bajas por lesión entre las que se destaca la del mediocampista Nicoló Rovella, a quien se suman las del croata Toma Basic y la del también volante francés Mattéo Guendouzi, así como las del nigeriano Fisayo Dele-Bashiru y del franco-senegalés Boulaye Dia, quienes disputan la Copa Africana de Naciones que se celebra en Marruecos con sus respectivas selecciones nacionales.

Frente a ese escenario, el técnico de Lazio contempla la posibilidad de pasar de un esquema 4-3-3 al 4-4-2 en un plantel al que retornan Mattia Zaccagni, tras cumplir con su sanción, y el danés Gustav Isaksen, recuperado de una lesión, con quienes tratará de mantener a flote al equipo pensando en la posibilidad de reforzarlo una vez que abra el mercado de pases.

Sarri logró enderezar el rumbo después de un inicio de campeonato para el olvido en el que Lazio cosechó tres puntos en sus primeros cuatro partidos y ahora la posibilidad de conquistar un puesto en las próximas ediciones de las Copas europeas que parecía ser una utopía está al alcance de la mano, aunque dependerá de lo que el plantel logre a partir de mañana.

A dos puntos de distancia, pero cuatro puestos por detrás de Lazio marcha el Udinese del alemán Kosta Runjaic, quien en la previa del choque de mañana advirtió: "Se puede perder un partido jugando con un hombre menos", dijo sobre la expulsión del arquero germano-nigeriano Maduka Okoye a los 7' del duelo con Fiorentina, "pero jugando con otra actitud".

"Frente a Lazio, iremos por la recuperación y espero ver una reacción positiva después de semejante derrota en Florencia. No es posible que el equipo que vimos frente a Napoli haya cambiado tanto a la fecha siguiente, más allá de que los altibajos son parte del proceso de crecimiento", explicó Runjaic, al reiterar: "No se puede perder del modo en que lo hicimos y por ese marcador".

"Veníamos de hacer un gran partido, pero todo se derrumbó. No puedo prometer resultados, pero sí una actitud diferente frente a nuestros aficionados mañana, que nunca nos fallaron. Lo bueno del fútbol es que da revanchas de inmediato", completó el alemán, quien apeló justamente a Napoli como ejemplo al destacar que "después de perder con nosotros, reaccionó y se consagró campeón de la Supercopa" de Italia en Riad.

"Esa es la diferencia entre un equipo como el nuestro y un gran equipo que mantiene su nivel más allá de las derrotas que pueda sufrir", afirmó Runjaic, quien no quiso confirmar el once inicial con el que saldrá al ruedo Udinese, en el que faltará Okoye (cuya ausencia por sanción suplirá el rumano Razvan Sava), de quien el DT comentó: "Su expulsión prematura cambió el rumbo del partido y pudo haberse evitado".

Lazio tratará de hacer tropezar a Udinese con la misma piedra y para ello apostará por el uruguayo Matías Vecino y el argentino Valentín Castellanos en el once inicial que saldrá al ruedo en el Bluenergy Stadium con el arbitraje de Andrea Colombo, quien estuvo a cargo de la final de la Supercopa de Italia que Napoli le ganó el lunes a Bologna en Riad con dos goles del brasileño David Neres. (ANSA).