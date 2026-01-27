Serie A: Lazio se refuerza

Motta, de 21 años, llega procedente del Reggiana, que milita en la Serie B, para cubrir la baja que dejó la cesión del griego Christos Mandas al Bournemouth, equipo de la Premier League, confirmada por el club de la capital que lo despidió con un cálido mensaje en el que le agradece "por su contribución" y le desea "lo mejor para el futuro.

Arribado en 2023 desde OFI Creta, Mandas totalizó 33 partidos con la casaca de Lazio, que sumó a Motta ahora como alternativa al arquero titular Ivan Provedel.

"Bienvenido Edoardo", dice la nota en el sitio oficial del club que confirma su arribo al plantel de Sarri (estará a disposición del DT para el próximo partido con Genoa, el viernes) y destaca que superó los controles médicos de rigor antes de firmar su contrato.

"Siento una emoción indescriptible al llegar por primera vez a la Serie A de la mano de un club tan importante en Italia y en Europa como Lazio. Ojalá podamos festejar algún título, aunque mi objetivo es aprender y mejorar día tras día con la ayuda y la experiencia de mis compañeros y del cuerpo técnico", promete Motta.

"Si me tendría que definir, diría que soy un arquero bastante confiable, con mucho margen para crecer y mejorar. Provedel seguramente me será de mucha ayuda en ese sentido", agregó Motta, quien fue dirigido por Alessandro Nesta, "el primero que creyó en mí", destacó.

Motta, que eligió lucir la casaca número 40 de Lazio ("Hubiese optado por la número 1, pero me sentía listo para eso", explicó), tiene como referente en su puesto al ya retirado checo Petr Čech, ex Chelsea y Arsenal, "cuyo estilo siempre me fascinó, al igual que su icónico casco (protector, que lució tras sufrir una fractura de cráneo en 2006)", afirmó.

Sus actuales ídolos como arqueros son el de la selección italiana y del Manchester City, Gianluigi Donnarumma; el belga Thibaut Courtois, custodio de la valla de Real Madrid, y el brasileño Alisson Becker, del Liverpool, enumeró.

Otro refuerzo de Lazio que superó los controles médicos de rigor es Maldini, nieto de Cesare e hijo del legendario Paolo, quien, tras iniciar su carrera en Milan (donde brilló su padre), pasó por Spezia, Empoli y Monza antes de recalar en Atalanta.

Lazio lo confirmó como refuerzo "a préstamo con opción de compra" y el delantero comentó que "la primera impresión fue muy positiva porque de inmediato sentí el afecto de mis nuevos compañeros. Estoy muy contento y no veo la hora de comenzar esta nueva aventura", afirmó.

"Lazio es un paso importante en mi carrera después de haber atravesado un período nada fácil. Creo que llego en el momento justo para demostrar mi calidad y ayudar al equipo. Con Sarri conversamos, pero será él quien decida cuándo jugaré. Lazio siempre lucha por cosas importantes, aunque también atraviesa un momento complicado", destacó Maldini.

Consultado por su vínculo con su padre ilustre, Daniel comentó: "Siempre me ayuda en las decisiones que tomo, pero soy yo quien decide. Su respaldo es siempre importante", aseguró.

"Te deseamos lo mejor para el futuro, Daniel", fue el mensaje publicado en las redes sociales por Atalanta, con el que celebró tres goles en 11 partidos disputados y que lo transfirió a préstamo hasta junio a cambio de 1,5 millones de euros, por un total de 15 millones en caso de que Lazio haga uso de la opción de compra. (ANSA).