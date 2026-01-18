Serie A: Lazio y Como cierran la fecha

El partido previsto mañana en el estadio Olímpico de Roma ofrecerá la visita del Como DT, el español Cesc Fábregas a la Lazio de su colega Maurizio Sarri, un duelo entre equipos que pelean por un boleto a un torneo internacional en la temporada 2026-27.

Lazio marcha en el noveno puesto con 28 puntos, seis menos que el Como que buscará recuperarse de la dolorosa derrota por 3-1 sufrida el pasado jueves 15 contra Milan (43) en un duelo pendiente de la fecha 16 del torneo de la primera división del "Calcio".

Por ahora, el Como se ubica en el sexto puesto, el cual le garantiza la clasificación a la próxima edición de la Conference League, un objetivo "consuelo" que puede servir a Lazio considerando su novena ubicación actual.

La alternativa para Lazio es ganar la Copa Italia, que otorga un boleto directo a la próxima edición de la Europa League y en cuyos cuartos de final visitará al campeón defensor Bologna, que marcha sexto en la Serie A con 30 puntos, dos menos que Atalanta.

Además, el partido de mañana ofrecerá una oportunidad a Lazio de tomarse "revancha" de la dolorosa derrota por 2-0 que sufrió como visitante contra el Como por la primera fecha del torneo.

La buena noticia para Sarri es que mañana podrá volver a contar con el delantero y capitán Mattia Zaccagni, quien cumplió una suspensión de una fecha en la victoria por 1-0 contra el Hellas Verona, y también convocará a sus refuerzos más recientes, el neerlandés Kenneth Taylor y el serbio Petar Ratkov.

El otro partido que completará la jornada número 21 de la Serie A ofrecerá un duelo entre equipos que pelean por la permanencia, pues el Hellas Verona, que marcha último con 13 puntos, visitará al Cremonese (22).

El DT de Cremonese, Davide Nicola, advirtió que el Hellas Verona es un equipo que combina "físico e intensidad, cualidades que dificultan obtener buenos resultados contra ellos".

"En esta liga, sumar puntos es difícil para cualquiera. El partido nos exigirá adaptarnos a nuestro rival. Evaluaremos quiénes están rindiendo mejor en este momento para tomar las decisiones más adecuadas y ofrecer el mejor rendimiento posible, gracias también al apoyo de nuestra afición, que será crucial", aseguró Nicola.

"Tendremos que ser emocionalmente sólidos, técnicamente sólidos y tácticamente alertas", agregó Nicola, quien deberá seguir el partido desde un palco porque deberá cumplir una fecha de suspensión tras haber sido expulsado en la caída por 5-0 contra Juventus en la vigésima fecha.

En cuanto a la alineación, Nicola reconoció problemas para definir los 11 titulares, sabiendo que no podrá contar con el delantero paraguayo Antonio Sanabria ni con el mediocampista argentino Martín Payero. (ANSA).