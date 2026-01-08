Serie A: Leao evitó una catástrofe para Milan ante Genoa

Lorenzo Colombo sorprendió al poner en ventaja al Genoa a los 28', pero Leao estableció el empate definitivo para Milan en el segundo minuto adicionado del complemento del partido disputado en San Siro.

Con este resultado, Milan llegó a 39 puntos, tres menos que Inter, ya consagrado campeón de invierno, mientras que Genoa, que alineó al mexicano Johan Vásquez, sigue decimoséptimo, ahora con 16 unidades, tres más que Fiorentina, en zona de descenso con Hellas Verona (13) y Pisa (12).

Partidos

Martes 6

Pisa 0 - Como 3.

Lecce 0 - Roma 2.

Sassuolo 0 - Juventus 3.

Miércoles 7

Bologna 0 - Atalanta 2.

Napoli 2 - Hellas Verona 2.

Lazio 2 - Fiorentina 2.

Parma 0 - Inter 2.

Torino 1 - Udinese 2.

Jueves 8

Cremonese 2 - Cagliari 2.

Milan 1 - Genoa 1.

Posiciones

Equipos Pts J G E P Gf Gc

Inter 42 18 14 0 4 40 15.

Milan 39 18 11 6 1 28 14.

Napoli 38 18 12 2 4 28 15.

Juventus 36 19 10 6 3 27 16.

Roma 36 19 12 0 7 22 12.

Como 33 18 9 6 3 26 12.

Atalanta 28 19 7 7 5 22 19.

Bologna 26 18 7 5 6 25 19.

Lazio 25 19 6 7 6 20 16.

Udinese 25 19 7 4 8 20 30.

Sassuolo 23 19 6 5 8 23 25.

Torino 23 19 6 5 8 21 30.

Cremonese 22 19 5 7 6 20 23.

Cagliari 19 19 4 7 8 21 27.

Parma 18 18 4 6 8 12 21.

Lecce 17 18 4 5 9 12 25.

Genoa 16 19 3 7 9 19 29.

Fiorentina 13 19 2 7 10 20 30.

Verona 13 18 2 7 9 15 30.

Pisa 12 19 1 9 9 13 28.

Máximos goleadores

- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan).

- Con 7: Rafael Leao (Milan).

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus) y Rasmus Hojlund (Napoli).

- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Keinan Davis y Nicoló Zaniolo (Udinese); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma); Santiago Castro (Bologna), y Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona).

Próxima fecha

Sábado 10

Como-Bologna.

Udinese-Pisa.

Roma-Sassuolo.

Atalanta-Torino.

Domingo 11

Lecce-Parma.

Fiorentina-Milan.

Hellas Verona-Lazio.

Inter-Napoli.

Lunes 12

Genoa-Cagliari.

Juventus-Cremonese. (ANSA).