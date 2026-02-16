Serie A: Lecce venció al Cagliari y salió de la zona de descenso

El israelí Omri Gandelman abrió el marcador a los 65' al cabecear en llamativa soledad un centro desde la derecha y el albanés Ylber Ramadani puso cifras definitivas a los 76' con un remate de media distancia aprovechando una mala respuesta del arquero Elia Caprile.

Con este resultado, el Lecce del DT Eusebio Di Francesco, que alineó el argentino Santiago Pierotti (reemplazado a los 86'), escaló al decimoséptimo puesto con 24 puntos, la misma cantidad que Genoa y Cremonese.

El ascenso del Lecce perjudicó simultáneamente a Fiorentina, que volvió a la zona de descenso con 21 puntos, seis más que Pisa y Hellas Verona.

Por su parte, el Cagliari del DT Fabio Pisacane, que contó todo el partido con el colombiano Yerry Mina, quedó decimotercero con 28 unidades.

Viernes

Pisa 1 - Milan 2.

Sábado

Como 1 - Fiorentina 2.

Lazio 0 - Atalanta 2.

Inter 3 - Juventus 2.

Domingo

Udinese 1 - Sassuolo 2.

Cremonese 0 - Genoa 0.

Parma 2 - Hellas Verona 1.

Torino 1 - Bologna 2.

Napoli 2 - Roma 2.

Lunes

Cagliari 0 - Lecce 2.

Posiciones

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 61 25 20 1 4 60 21.

Milan 53 24 15 8 1 40 18.

Napoli 50 25 15 5 5 38 25.

Roma 47 25 15 2 8 31 16.

Juventus 46 25 13 7 5 43 23.

Atalanta 42 25 11 9 5 34 21.

Como 41 24 10 8 5 38 18.

Bologna 33 25 9 6 10 34 32.

Lazio 33 25 8 9 8 26 25.

Sassuolo 32 25 9 5 11 29 35.

Udinese 32 25 9 5 11 28 38.

Parma 29 25 7 8 10 18 31.

Cagliari 28 25 7 7 11 28 35.

Torino 27 25 7 6 12 25 44.

Genoa 24 25 5 9 11 29 37.

Cremonese 24 25 5 9 11 21 33.

Lecce 24 25 6 6 13 17 31.

Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39.

Pisa 15 25 1 12 12 20 42.

Verona 15 25 2 9 14 19 43.

Máximos goleadores

- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli).

- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Moise Kean (Fiorentina).

- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli).

Próxima fecha

Viernes

Sassuolo-Hellas Verona.

Sábado

Juventus-Como.

Lecce-Inter.

Cagliari-Lazio.

Domingo

Genoa-Torino.

Atalanta-Napoli.

Milan-Parma.

Roma-Cremonese.

Lunes

Fiorentina-Pisa.

Bologna-Udinese. (ANSA).