Serie A: Lecce visita al Cagliari en cierre de la fecha

Cagliari marcha decimotercero con 28 puntos, siete más que Fiorentina y Lecce, que completa la zona de descenso con Pisa y Hellas Verona (ambos con 15 unidades), pero podrá superar al equipo "violeta" si gana en el cierre de la jornada 25.

"Debemos intentar hacer un buen partido y mantener nuestros resultados, teniendo en cuenta que ganamos nuestro último partido en casa", declaró el DT del Lecce, Eusebio Di Francesco, en la vigilia a la visita al Cagliari, al cual dirigió en la temporada 2020-21.

"Jugamos en Cagliari en un ambiente que conozco bien: hace mucho calor, así que he preparado a los jugadores para lo que les espera. Tienen un estadio capaz de motivarlos de principio a fin", advirtió Di Francesco.

Efectivamente, Lecce llegará a Cerdeña con la motivación en alza luego de la victoria por 2-1 que celebró como local ante Udinese por la fecha 24 del torneo.

"Necesitamos aprovechar nuestra experiencia y los partidos que hemos jugado, incluyendo el de ida. Sin duda, debemos intentar lograr algo significativo: somos un equipo diferente al del pasado, pero debemos ser cautelosos", aclaró Di Francesco sobre la derrota por 2-1 de la primera rueda ante Cagliari.

También Fabio Pisacane, DT del Cagliari, reconoció la importancia del enfrentamiento contra Lecce al calificarlo como "un duelo directo, pero no un match point", en alusión al punto determinante para un partido de tenis.

"La diferencia la marcarán los detalles y nuestra lectura del partido. Respetamos al Lecce, respetamos a todos, porque ésa es nuestra forma de pensar. Es un choque directo: el hambre reinará por encima de todo", advirtió Pisacane.

"Me parece que este equipo intenta tomar el control del partido.

Los números nos indican que es un equipo que ocupa el segundo puesto en balones largos y que alterna la presión con el contraataque", analizó.

"Tenemos una visión clara. Intentaremos desarrollar nuestro plan de juego. Por supuesto, también trabajamos en los errores de Roma, en la concisión y en las decisiones correctas. Pero llevamos trabajando en estos aspectos desde julio", aclaró Pisacane respecto a la derrota por 2-0 como local contra el equipo "giallorosso" por la fecha 19 del torneo.

"Tenemos un plan, que incluye la posibilidad de incorporar a algunos jugadores jóvenes. Los que faltan son importantes, pero más importante aún es quién juega. Está claro que, a la larga, perder a tantos titulares puede restarle valor. Pero no estamos aquí para quejarnos, sino para encontrar soluciones", enfatizó Pisacane.

El DT se refería a las ausencias Gianluca Gaetano y del portugués Zé Pedro por lesión, pero igualmente confió que "contamos con la fortaleza del grupo" y consideró que "será una oportunidad para los que han jugado menos hasta ahora".

"El partido durará 90 minutos, y estamos limitados. La lesión de Gaetano podría permitirme cambiar la estructura. A ver qué nos dice el entrenamiento de mañana. Y luego sacaremos conclusiones", explicó Pisacane. (ANSA).