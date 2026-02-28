Serie A: Lukaku al rescate

Lukaku, recuperado de una lesión que lo tuvo alejado de las canchas durante varios meses y quien entre semana había celebrado un doblete en un amistoso ante un equipo de la tercera división, resultó clave hoy al convertir el gol de la victoria en el sexto minuto adicionado por el árbitro Andrea Colombo en un partido que Napoli arrancó ganando con otro del danés Rasmus Hojlund a los 2' y que Hellas empató a los 64' por intermedio del franco-marfileño Jean Akpa-Akpro.

El gol tempranero de Hojlund, noveno en el torneo (los mismos que el argentino Nico Paz y que el griego Anastasios Douvikas, que hoy convirtió uno en el triunfo frente a Lecce, ambos del Como), no bastó para asegurar la decimosexta victoria del Napoli en el campeonato y fue el belga con pasado en Roma e Inter, que hoy saltó al ruedo a los 73' en reemplazo del brasileño Alisson Santos, quien le permitió celebrar en la agonía del partido.

El primer gol para Lukaku en el certamen no podía llegar en mejor momento porque representa tres puntos vitales en la cerrada lucha por la clasificación a la próxima Champions por la que también pelea Roma, a la que aventaja por tres unidades antes de que el "giallorosso" salga a la cancha mañana en el Estadio Olímpico para enfrentar a Juventus en el duelo saliente de la jornada.

Cinco puntos le lleva Napoli a Como, que más temprano remontó su partido como local frente a Lecce, al que derrotó por 3-1 y dejó en zona de descenso, y siete los que le sacó a Juventus, obligada a ganar para mantener sus chances tras quedar eliminada en los "play-off" por un pasaje a los octavos de final del torneo continental entre semana a manos del Galatasaray. (ANSA).