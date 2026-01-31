Serie A: Maignan se queda en Milan

Maignan, de 30 años, debutó como profesional en 2013 con París Saint-Germain y conquistó la Nations League de 2021 con la selección gala, convirtiéndose con el tiempo en un referente del plantel del Milan que hoy entrena Massimiliano Allegri.

"Arribado en 2021, Mike se afirmó como uno de los puntos de referencia del equipo, distinguiéndose por su liderazgo, con confiabilidad y su espíritu de sacrificio, dotes que lo convirtieron en capitán y figura del Milan", afirmó el club al anunciar el acuerdo.

"Ha tenido un crecimiento constante que lo llevó a ser pilar también de la selección de Francia", completa el comunicado del "rossonero". (ANSA).