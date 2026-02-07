Serie A: Maripán salvó al Torino

Un gol del chileno Guillermo Maripán en el tercer minuto adicionado le permitió al Torino rescatar al menos un empate como visitante frente a Fiorentina en un partido que había comenzado ganando y que perdía hasta que apareció en escena el zaguero para evitar la derrota y frustrar al público local en el cierre de la jornada de adelantos de la vigesimocuarta fecha del campeonato italiano

El empate en dos goles, con los tantos de Cesare Casadei a los 26 y de Maripán a los 93 para los dirigidos por Marco Baroni, y del israelí Manor Solomon a los 51 y Moise Kean a los 57 para los entrenados por Paolo Vanoli, no conformó ni a unos ni a otros en el estadio Artemio Franchi ante unos 20 mil aficionados, aunque al "granate" le permitió sumar al menos un punto que parecía perdido

Fiorentina terminó con el sabor amargo de lo que pudo ser y no fue después de esa ráfaga de seis minutos que le permitió dar vuelta el marcador, porque necesitaba como el agua la victoria, después de tres derrotas en fila ante Cagliari y Napoli en el campeonato y frente a Como por octavos de final de la Copa Italia, para respirar más aliviada a pesar de que el empate le permite salir provisoriamente de la zona de descenso

Con 18 puntos, el equipo de Florencia igualó la línea de Lecce, que mañana recibirá a Udinese y ahora marcha antepenúltimo porque tiene peor diferencia de goles (-17 contra -11), pero si suma dejará nuevamente a Fiorentina en zona de descenso, como le ocurrió después de haber salido de la misma con una racha de dos triunfos y dos empates al perder con Cagliari y con Napoli

Lecce, justamente, había sido el último rival de un Torino que lo superó y cortó una serie de cuatro derrotas en fila y que está un poco más holgado, aunque no le sobra nada, porque con 27 puntos ocupa el decimotercer puesto, con cuatro de ventaja sobre Genoa (derrotado hoy por Napoli en otro de los adelantos), Cremonese y Parma, los equipos que lo separan de Fiorentina en la tabla

El equipo de Vanoli arrancó penando, pero mostró reacción para revertir el resultado a la vista de Fabio Paratici, el nuevo director deportivo del club de Florencia, ante un Torino que no supo aprovechar la ventaja para decepción de su presidente, Urbano Cairo, presente en el estadio Franchi y testigo preferencial de un duelo cambiante al que Maripán le puso cifras definitivas

Con Kean como titular tras haberse recuperado de una lesión en el tobillo, Fiorentina salió a buscar el partido ante su "pueblo" con el islandés Albert Gudmundsson como compañero de ataque y Solomon proyectándose por su lateral, esquema al que Baroni respondió con la dupla ofensiva integrada por el británico Ché Adams y por el croata Sandro Kulenovic

Las primeras situaciones de riesgo las generó el local, todas comandadas por Kean, a quien Alberto Paleari le rechazó el primer intento de la tarde-noche y luego terminó rematando por encima del travesaño luego de una gran habilitación de Nicoló Fagioli, como para avisarle al arquero "granate" que no iba a tener una velada tranquila, como debió haberlo estado el austríaco Valentino Lazaro cuando llegó sobre la valla del español David De Gea, pero apresuró su disparo

Nada que hacer para el arquero local cuando Casadei aprovechó una desinteligencia defensiva de Fiorentina y lo superó con un cabezazo asistido por el turco Emirhan Ilkhan para decretar el 1-0 parcial a esa altura inmerecido por lo que había hecho Torino hasta el momento, sumando desconcierto y nerviosismo en el equipo rival y en el público, que al finalizar el primer capítulo despidió con silbidos al plantel camino a los vestuarios

Fue a pesar de que el equipo mostró reacción y generó algunas llegadas más antes del final de ese período con remates de Marco Brescianini y de Rolando Mandragora, ambos despejados por Paleari, y con otro que se fue rozando el poste de Gudmundsson, quien al regreso del descanso debió dejar la cancha por una lesión en el tobillo izquierdo y fue reemplazado por el británico Jack Harrison

Ya había sido sustituído en el visitante el español Rafael Obrador, aquejado por una dolencia física y quien le dejó su lugar al noruego Marcus Pedersen, poco antes de que Gudmundsson siguiera sus pasos en el local, que casi de inmediato llegó al empate con el gol de Solomon, primero para el israelí con la casaca de Fiorentina, y apenas seis minutos después revertía el resultado con el convertido por Kean

El equipo de Vanoli había hecho los méritos suficientes como para merecer al menos el empate y el gol del triunfo aplacó los ánimos y trocó fastidio por entusiasmo en el público, que celebró con la conquista de Kean, quien tras convertir corrió a abrazar al entrenador, cuyo colega Baroni decidió quemar las naves estando en desventaja y mandó al ruedo al argentino Giovanni Simeone primero y al colombiano Duván Zapata después

El "Cholito", recuperado de la lesión que sufrió el 13 de enero en un partido con Roma por Copa Italia, saltó a la cancha a los 59 en reemplazo de Kulenovic, en tanto que el delantero "cafetero" lo hizo a los 83 sustituyendo a Adams y reconfigurando el ataque "granate", que generó una situación conjurada por De Gea a puro reflejo y logró el gol del empate en tiempo de descuendo con Maripán

Para entonces, Kean y Solomon, los autores de los goles, habían sido reemplazados por Roberto Piccoli y por Luca Ranieri, quienes no fueron suficientes para que Fiorentina lograra torcer el rumbo de la historia

El equipo de Vanoli, que contó desde el inicio con el brasileño Dodó, jugará su próximo partido como visitante ante el ascendente Como dentro de una semana, un día antes de que Torino reciba a Bologna. (ANSA)