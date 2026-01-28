Serie A: Massa dirigirá Cremonese-Inter
Manganiello fue designado para Bologna-Milan
La fecha comenzará el viernes 30, cuando Lazio será local del Genoa con el arbitraje de Luca Zufferli, mientras que Gianluca Manganiello estará a cargo del duelo que el escolta Milan jugará el martes 3 de febrero en campo del Bologna en el cierre de la jornada.
A su vez, Napoli, que completa el podio, recibirá el sábado 31 a Fiorentina con el arbitraje de Federico La Penna, mientras que Juan Luca Sacchi fue designado para el partido que Roma, que marcha en el cuarto puesto, jugará el lunes 2 de febrero en campo del Udinese.
Detalle de la designación de los árbitros para la fecha 23 de la Serie A.
Viernes 30.
Lazio-Genoa: Luca Zufferli.
Sábado 31.
Pisa-Sassuolo: Alberto Arena.
Napoli-Fiorentina: Federico La Penna.
Cagliari-Hellas Verona: Kevin Bonacina.
Domingo 1 de febrero.
Torino-Lecce: Simone Sozza.
Como-Atalanta: Luca Pairetto.
Cremonese-Inter: Davide Massa.
Parma-Juventus: Francesco Fourneau.
Lunes 2 de febrero.
Udinese-Roma: Juan Luca Sacchi.
Martes 3 de febrero.
Bologna-Milan: Gianluca Manganiello. (ANSA).