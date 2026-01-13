Serie A: Maurizio Mariani dirigirá Hellas Verona-Bologna

Mariani estará asistido en las bandas por Daniele Bindoni y por Stefano Alassio, mientras que Davide Massa será el cuarto árbitro y Giacomo Camplone estará a cargo del VAR con el respaldo de Marco Di Bello.

El partido previsto en el estadio Marcantonio Bentegodi fue suspendido por el viaje del Bologna a Arabia Saudita, donde participó de la Supercopa de Italia 2025 con Napoli, Inter y Milan.

Bologna, campeón de la Copa Italia 2024-25, perdió por 2-0 contra Napoli (ganaor de la Serie A pasada) en la final de la Supercopa de Italia 2025.

El equipo "rossoblú" del DT Vincenzo Italiano marcha en el noveno puesto de la Serie A con 27 puntos, catorce más que Hellas Verona y Pisa, ambos en zona de descenso con Fiorentina (14).

La buena noticia para el DT del Hellas Verona, Paolo Zanetti, es que en el entrenamiento desarrollado en el Sporting Center volvió a contar con el defensor argelino Rafik Belghali, reincorporado tras la eliminación de la selección de su país en cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025. (ANSA).