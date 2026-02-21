Serie A: "Mérito de los jugadores", Fabregas

"Entre el final del empate con Milan y San Siro y el inicio del partido de hoy pasaron apenas 60 horas", destacó Fabregas al aludir al duelo previo que Como disputó el miércoles y que estaba pendiente desde la vigesimocuarta jornada porque el estadio Giuseppe Meazza fue escenario de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo.

"Veníamos de perder cinco puntos en los últimos dos partidos frente a Fiorentina (derrota por 2-1 de local el pasado fin de semana, Ndr) y frente a Milan y nos estaba faltando continuidad", reconoció el técnico español al aludir también al empate sin goles con Atalanta también como local y al reconocer que "ese es el objetivo para crear esta identidad que nos permite tratar de salir a ganar siempre en cualquier estadio".

"Cuando no ganamos nos sentimos frustrados y molestos", agregó Fabregas, que hoy seguramente se irá a dormir contento y convencido tras una histórica victoria que Como logró incluso sin haber podido contar con el suspendido argentino Nico Paz, conductor del equipo y goledor con nueve festejos en el campeonato, tal como destacó el francés Maxence Caqueret, autor del segundo gol: "Jugamos un gran partido incluso sin él porque este equipo tiene talento, calidad y coraje".

"Lo importante es que todos estamos a disposición y al servicio del plantel y hoy lo demostramos", agregó Caqueret, al reconocer que el gol convertido a los 61' para el 2-0, "fue importate porque nos dio una ventaja más amplia y nos permitió jugar más sueltos. Lo importante no es mi gol, sino que volvemos a casa con los tres puntos en el bolsillo", afirmó.

El primero lo había convertido el kosovar Mergim Vojvoda a los 11' y le permitió a Como regular el trámite del partido en el que, destacó el técnico de Juventus, Luciano Spalletti, "nos volvieron a marcar un gol en el primer remate al arco del rival por decimotercera vez, según indican las estadísticas, y así es todo mucho más difícil", según afirmó al explicar que a sus jugadores les faltó actitud y "así no vamos a ninguna parte", sentenció.

"Hubo una reacción, pero no supimos manejar la pelota y terminamos cayendo psicológicamente. Es normal que cuando pierdes autoestima y confianza, la presión se multiplica y te condiciona. No estamos fuertes a nivel mental, pero hemos sabido demostrar anteriormente que sabemos y podemos jugar al fútbol", recordó al aludir a la buena campaña de Juventus previo a las últimas cuatro derrotas en fila, sumando la de Champions ante Galatasaray y la de Copa Italia frente a Atalanta.

"Somos nuestros principales rivales, pero aún tenemos chances de pelear por la clasificación a la próxima Champions. Dependerá de la convicción que tengamos. Si este es nuestro verdadero nivel, no podemos esperar mucho más", reiteró Spalletti, al eludir caerle al arquero Michele Di Gregorio, autor de otro grave error que hoy derivó en el primer gol de Como: "Está atravesando por un momento de dificultad, como todo el equipo".

"Estamos molestos porque no estuvimos a la altura de lo que significa defender esta casaca y es algo difícil de explicar", coincidió el mediocampista francés Khephren Thuram, al afirmar que la mejor fórmula para salir de la crisis es dar vuelta la página y empezar a "preparar a consciencia el próximo partido", que será nada menos que la revancha del duelo que Juventus perdió por 5-2 con Galatasaray en Estambul por los "play-off" de la Champions League.

"Debemos agachar la cabeza y trabajar proque es la única manera de superar este momento y de crecer indidualmente y como equipo", resumió el hermano menor de Marcus Thuram, delantero de Inter, y quien se perdió el "Clásico de Italia" del pasado fin de semana (2-3) por un golpe que sufrió en la práctica previa del duelo. (ANSA).