Serie A: Milan acecha al Inter gracias a Fullkrug

Fullkrug ingresó a los 73' por el estadounidense Christian Pulisic y tres minutos después celebró su primer gol para Milan al sellar el ajustado triunfo del equipo rojinegro al cabecear un centro desde la derecha del belga Alexis Saelemaekers.

"Con cinco cambios, las sustituciones se vuelven cruciales. Los que entran deben elevar el nivel, como sucedió hoy con Fullkrug, quien demostró ligereza mental. Un grupo maravilloso, pero aún estamos a medio camino", declaró el DT del Milan, Massimiliano Allegri: "Fullkrug es una solución importante para estos partidos de final, al igual que en Como y hoy. Lo que necesitamos mejorar es la precisión en nuestros pases finales", agregó Allegri en alusión al triunfo por 3-1 que Milan celebró como visitante el pasado jueves 15 en el duelo pendiente de la fecha 16.

Milan, que sumó a Fullkrug en el libro de pases del invierno europeo y alineó al ecuatoriano Pervis Estupiñán, acumula ahora 46 unidades, tres menos que Inter, que en la víspera venció por 1-0 como visitante al Udinese.

"¨Cuándo dejaré de decir que sólo aspiramos a clasificarnos a la Champions League? Cuando matemáticamente estemos entre los cuatro primeros. Aún hay tiempo. Al día de hoy, repito, la cuota de la Champions es de 74 puntos. Mientras que la del Scudetto es de 86-88 unidades", advirtió Allegri.

Comprensiblemente diferente era el clima en el vestuario del Lecce permanece decimoséptimo con 14 puntos, uno más que Hellas Verona y tres más que Pisay contó con el argentino Santiago Pierotti.

"Una defensa híbrida de cinco hombres, y creo que hicieron un gran partido. Milan nos presionó mucho. Cometimos demasiados errores técnicos que nos impidieron remontar. Pero es posible, como el error en el gol", analizó el DT del Lecce, Eusebio Di Francesco, ante la cadena DAZN.

"Creo que cuanto más te acercas al área, más fácil es para equipos como Milan hacerte daño. Tienen físico y llenan el área.

En cuanto al gol, (el portugués) Tiago Gabriel y (el alemán Jamil) Siebert, que creo que hicieron un gran partido, deberían salir a defender el arco primero y no ir al primer palo. No me gusta fijarme en las responsabilidades individuales", aclaró Di Francesco.

El partido comenzó luego del minuto realizado en homenaje al presidente de Fiorentina, Rocco Commisso, quien falleció en la víspera a los 76 años.

Pero el momento de recogimiento en San Siro se vio arruinado por algunos "tifosi" del Lecce que, en vez de permanecer en silencio, comenzaron a cantar contra la Liga de la Serie A, tras lo cual el resto de los presentes ofreció un aplauso cerrado para Commisso. (ANSA).