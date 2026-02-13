Serie A: Milan acorta distancia

El "rossonero" de Massimiliano Allegri arrancó en ventaja hoy en el Arena Garibaldi con el gol convertido por el británico Ruben Loftus-Cheek a los 39', pero sólo pudo cantar victoria a los 85' gracias al que celebró el croata Luka Modric.

El chileno Felipe Loyola, apenas arribado desde Independiente de Argentina, acortó distancias a los 71', pero su gol no fue suficiente para que Pisa (ciudad de la emblemática Torre) enderezara el partido en el que Milan terminó con un hombre menos por la expulsión del francés Adrien Rabiot en el segundo minuto de descuento.

Milan, que el miércoles recibirá al ascendente Como en un partido postergado por la fecha anterior debido a que el Giuseppe Meazza fue escenario de la ceremonia de apertura principal de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo, quedó un paso más cerca de Inter.

Ahora, con 53 puntos, el equipo de Allegri marcha a cinco de distancia del "nerazzurro" del rumano Cristian Chivu y seguramente espera por una "mano" de la Juventus de Luciano Spalletti (cuarta en discordia con 46 puntos, los mismos que Roma, que el domingo visitará a Napoli, tercero con 49 unidades), que saldrán al ruedo en ese estadio mañana.

Pisa, que en el estreno del sueco Oscar Hiljemark como reemplazante del campeón mundial Alberto Gilardino, había igualado sin goles como visitante con Hellas Verona, el otro colista que también suma 15 puntos, pero tiene que jugar su partido frente a Parma el domingo como visitante, no sabe ya a quién más encomendarse en su lucha por la permanencia. (ANSA).