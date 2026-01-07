Serie A: Milan-Genoa baja el telón

"Para pelear por el 'scudetto' será necesario sumar entre 86 y 88 puntos dependiendo de como se cierre la primera ronda y para lograr la clasificación a la Champions se necesitarán sumar unos 74 puntos", explicó el entrenador "rossonero" en la previa del duelo que se jugará en San Siro después del que animarán Cremonese y Cagliari.

A pesar de la opaca campaña del "Grifone", Allegri no se fía y recuerda que Genoa "convirtió al menos un gol en sus últimos diez partidos", aunque en realidad en la novena fecha cayó por de local frente a Cremonese por 2-0, tras lo cual cosechó tres triunfos, tres empates y otras tres derrotas.

"El objetivo es sumar los tres puntos", aclaró; sin embargo, el técnico de un Milan que apostará a los goles del portugués Rafael Leao, que celebró su sexto tanto en el campeonato en la victoria por la mínima en campo del Cagliari y "debe concentrarse en eso porque los delanteros se evalúan en función de los goles que convierten", explicó Allegri.

En el Arena Cerdeña, Leao dejó la cancha sobre el final para el ingreso del alemán Niclas Fllkrug, que llegó a préstamo con opción de compra procedente del West Ham y de quien el entrenador dijo: "Espero que tenga la posibilidad de convertir porque necesitamos de todos".

Frente a Genoa, Allegri dispondría de la dupla ofensiva integrada por Leao y por el estadounidense Christian Pulisic, goleador del Milan en el torneo con ocho festejos y quienes hasta ahora "jugaron apenas 20 minutos juntos. Si todo marcha bien, mañana serán titulares", adelantó.

"Ninguno de los dos está en su mejor condición física. Pulisic arrastra una molestia en el flexor y Leao una en el aductor", explicó al reconocer que espera más de ambos, sobre todo del portugués y que no contará mañana con el francés Christopher Nkunku, que sufrió un golpe en el tobillo y podría volver al plantel el domingo ante Fiorentina.

Milan jugará luego con Como, el 15 de enero, recuperando el duelo pendiente por la decimosexta fecha debido a la participación en la Supercopa de Italia en Riad, y a Lecce al domingo siguiente. "Cuando tienes que jugar tantos partidos seguidos, es necesario rotar".

"No quiero entrar en polémica, pero preferiría jugar mañana a las 20 horas en lugar de hacerlo a las 20,45 porque así los jugadores se irían a dormir antes de la medianoche y no tan tarde", destacó el entrenador, que en su segundo ciclo en Milan como conductor celebrará su partido número 200.

En lo que refiere a la lucha por el título, Allegri reiteró que los grandes candidatos son Inter y Napoli, que defiende la corona lograda en la pasada temporada, pero no descarta a Juventus, que "no la tiene fácil, pero puede lograrlo".

Una preocupación que sí tiene el DT de Milan es la renovación del contrato del arquero francés Mike Maignan, a quien el club le ofreció extender el vínculo hasta 2029 a cambio de siete millones de euros anuales, cifra que también le ofreció a Leao y a la que el portero de la selección gala deberá responder en los próximos días.

La preocupación de su colega Daniele De Rossi es empezar a sumar de a tres para alejar a Genoa de la zona roja de la tabla para aplacar los ánimos y la ansiedad de los aficionados, sobre todo después de que a las puertas del centro deportivo aparecieran banderas que decían: "Se está agotando la paciencia" y "Merecemos más".

"La Navidad pasó y no recibimos ningún regalo. A las promesas se las lleva el viento", rezaba otra firmada por grupos que suelen ocupar la Curva Norte en el estadio Luigi Ferraris, aunque mañana el equipo jugará sin el aliento de su público, que tiene vedado el acceso por los desmanes perpetrados en diciembre en la previa del choque con Inter en el Giuseppe Meazza.

"El de mañana es un desafío delicado ante un rival con grandes jugadores que pelea por el título. Saldremos a la cancha con el objetivo de sumar los puntos que sea posible y para eso debemos jugar el partido perfecto, atentos a cada detalle, mucho más de lo que estuvo en algunos de los últimos que disputamos", advirtió De Rossi.

El ex DT de la Roma había iniciado bien su ciclo en Genoa, pero en los últimos cuatro partidos cosechó apenas un punto, frente al ahora colista Pisa en la fecha anterior, que disputó el sábado, y el entrenador destacó que "jugando tan seguido debemos pensar partido a partido sin hacer cálculos ni enfocarnos en el siguiente compromiso" (que jugará de local frente a Cagliari el lunes).

"Jugarán los que mejor están y confío en ellos sabiendo que estarán a la altura de las expectativas, jugando con espíritu de equipo, que es siempre un valor agregado en términos de mentalidad", destacó De Rossi, que en su segundo como conductor del "Grifone" logró un empate electrizante en tres goles frente a Cagliari en Cerdeña por la duodécima fecha.

Mañana, el equipo comandado por Fabio Pisacane, que superó a Torino como visitante en un partido que arrancó perdiendo antes de caer de local frente al Milan, buscará recuperar terreno en casa de un Cremonese que lo precede en la tabla (21 puntos contra 18) y que entrena un técnico que lo salvó del descenso: Davide Nicola.

Cagliari tampoco contará con el aliento de todos sus aficionados mañana en el estadio Giovanni Zini, al que podrán acudir apenas unos 200 por una medida que fue apelada ante el Tribunal de Apelaciones Regional (TAR), pero resultó rechazada.

En el equipo de Nicola se anuncian como titulares al paraguayo Antonio Sanabria y al argentino Martín Payero, cuyo compatriota Franco Vázquez iniciaría como suplente junto con el británico Jamie Vardy, en tanto que Pisacane podrá disponer del colombiano Yerry Mina en defensa y con la solvencia de Elia Caprile en el arco. (ANSA).