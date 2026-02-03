LA NACION

Serie A: Milan goleó al Bologna

Ganó 3-0 en el cierre de la fecha 23 y sigue dando pelea por el "Scudetto"

Serie A: Milan goleó al Bologna
Serie A: Milan goleó al Bologna

El inglés Ruben Loftus-Cheek abrió el marcador a los 20' tras recibir del francés Adrien Rabiot, quien puso cifras definitivas a los 48' luego que su compatriota Christopher Nkunku aumentara la ventaja a los 39', con un penal.

Con este resultado, Milan, que incluyó al ecuatoriano Pervis Estupiñán a los 84', llegó a 50 puntos, mientras que Bologna, que contó con el argentino Santiago Castro (reemplazado a los 54'), quedó décimo con 30 unidades.

Partidos.

Viernes.

Lazio 3 - Genoa 2.

Sábado.

Pisa 1 - Sassuolo 3.

Napoli 2 - Fiorentina 1.

Cagliari 4 - Hellas Verona 0.

Domingo.

Torino 1 - Lecce 0.

Como 0 - Atalanta 0.

Cremonese 0 - Inter 2.

Parma 1 - Juventus 4.

Lunes.

Udinese 1 - Roma 0.

Martes.

Bologna 0 - Milan 0.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 55 23 18 1 4 52 19.

Milan 47 22 13 8 1 35 17.

Napoli 46 23 14 4 5 33 21.

Juventus 45 23 13 6 4 39 19.

Roma 43 23 14 1 8 27 14.

Como 41 23 10 8 4 37 16.

Atalanta 36 23 9 9 5 30 20.

Lazio 32 23 8 8 7 24 21.

Udinese 32 23 9 5 9 26 34.

Bologna 30 22 8 6 8 32 27.

Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29.

Cagliari 28 23 7 7 9 28 31.

Torino 26 23 7 5 11 22 40.

Cremonese 23 23 5 8 10 20 31.

Parma 23 23 5 8 10 15 30.

Genoa 23 23 5 8 10 27 34.

Lecce 18 23 4 6 13 13 30.

Fiorentina 17 23 3 8 12 25 36.

Pisa 14 23 1 11 11 19 40.

Verona 14 23 2 8 13 18 41.

Máximos goleadores.

- Con 13 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como) y Kenan Yildiz (Juventus).

- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese) y Emmanuel Orban (Hellas Verona).

- Con 6: Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma) y Rolando Mandragora (Fiorentina).

Próxima fecha.

Viernes 6.

Hellas Verona-Pisa.

Sábado 7.

Genoa-Napoli.

Fiorentina-Torino.

Domingo 8.

Bologna-Parma.

Lecce-Udinese.

Sassuolo-Inter.

Juventus-Lazio.

Lunes 9.

Atalanta-Cremonese.

Roma-Cagliari.

Miércoles 18.

Milan-Como. (ANSA).

ANSA
Conforme a
The Trust Project