Serie A: Milan goleó al Bologna y da pelea

El inglés Ruben Loftus-Cheek abrió el marcador a los 20' tras recibir del francés Adrien Rabiot, quien puso cifras definitivas a los 48' anticipar al noruego Torbjorn Heggem tras un cambio de lado inoportuno del español Juan Miranda.

El también francés Christopher Nkunku había aumentado la ventaja a los 39' para Milan con un penal sancionado por el árbitro Gianluca Manganiello luego de la falta que sufrió del arquero Federico Ravaglia.

Milan, que incluyó al ecuatoriano Pervis Estupiñán a los 84', llegó a 50 puntos, cinco menos que Inter, que el domingo 8 visitará al Sassuolo (29) por la fecha 24 de la Serie A, en la que el equipo rojinegro será local del Como recién el miércoles 18 en San Siro, cinco días después de enfrentar al penúltimo Pisa (14) por la fecha 25.

El partido entre Milan y Como fue postergado para fecha por la indisponibilidad previa del estadio de San Siro, que el viernes 6 albergará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

El gran presente del Milan, eliminado en octavos de final de la Copa Italia por Lazio, se confirma con su invicto de 20 partidos en la Serie A, pues sólo perdió inesperadamente por 2-1 con Cremonese en el inicio de la edición 2025-26 del torneo, en el que luego sumó 14 victorias y 8 empates.

"Por ahora, es más importante mirar atrás y pensar en el cuarto puesto, porque necesitamos volver a la Champions League.

Necesitamos ir paso a paso, y ya veremos más adelante", afirmó Allegri en alusión a la ventaja de 7 puntos sobre Roma, que marcha quinto.

"Es un partido que demuestra que tenemos un plantel de gran calidad. Tengo que felicitar a los chicos; todos jugaron excelentemente, Loftus-Cheek y Nkunku lo hicieron muy bien, dándonos profundidad", destacó el DT del Milan.

"Disfrutemos del descanso y pensemos en recuperar jugadores: sería fantástico tener a (el portugués Rafael) Leao y (al estadounidense Christian Pulisic de vuelta en Pisa. Y enfoquémonos en mejorar, porque en la segunda parte podríamos haberlo hecho mejor en cuanto a la gestión", consideró Allegri.

"Pero es importante haber terminado contra un equipo peligroso que juega bien como Bologna sin recibir goles. Esto es importante para la confianza y para nuestro futuro", completó el entrenador del Milan.

Por su parte, el Bologna del DT Vincenzo Italiano, que contó con el argentino Santiago Castro (reemplazado a los 54'), quedó décimo con 30 unidades y sigue en medio de una crisis, pues sólo ganó 1 de sus 11 partidos más recientes.

Efectivamente, Bologna goleó por 3-0 en Serbia al Maccabi Tel Aviv por la octava y última fecha de la fase de liga de la Europa League, en cuyos playoffs enfrentará al Brann noruego para intentar conquistar un boleto a octavos de final del torneo continental.

Además, Bologna, que venció al Milan en la final de la Copa Italia 2024-25, sólo superó por 3-2 al colista Hellas Verona (por la jornada 16) en sus presentaciones más recientes por la Serie A.

"Teníamos mucha confianza, teníamos un buen planteamiento, pero resumiendo todo lo que hemos visto, la verdad es que no estamos consiguiendo jugar dos partidos de gran calidad seguidos", admitió Italiano tras la quinta derrota en los últimos seis partidos como local del Bologna.

"Recibimos goles al más mínimo error, estamos un poco flojos atrás, pero lo decepcionante es que no podemos hacer dos buenos partidos seguidos, y tenemos que trabajar mejor los balones largos. Tras la derrota en la Supercopa, perdimos el rumbo", reflexionó Italiano en alusión a la caída por 2-0 con Napoli en la definición de ese torneo en Arabia Saudita.

El equipo "rossoblú", cayó por 1-0 con el equipo rojinegro en su duelo de la tercera fecha de esta edición de la Serie A, buscará volver a la victoria el domingo 8, cuando recibirá al Parma (decimosexto con 23 unidades) por la jornada 24 del torneo de la primera división del "Calcio". (ANSA).