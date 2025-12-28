Serie A: Milan goleó al Hellas Verona

Pulisic abrió el marcador en el primer minuto adicionado de la etapa inicial, mientras que aumentó la ventaja a los 48' con un penal que el árbitro Michael Fabbri sancionó tras la falta del danés Victor Nelsson sobre el francés, que puso cifras definitivas a los 53'.

"Estoy satisfecho con lo que estamos haciendo, pero no podemos bajar la vara. Hoy jugamos un partido ordenado, aunque después del 3-0, deberíamos haberlo hecho mejor, no jugando con una posesión estática, sino dinámica", afirmó el DT del Milan, Massimiliano Allegri.

El entrenador expresó su satisfacción en rueda de prensa por la victoria que Milan celebró para volver al tope de la Serie A con 35 puntos sólo 10 días después de haber perdido por 2-0 contra Napoli en la primera semifinal de la Supercopa de Italia 2025.

El equipo partenopeo, campeón defensor de la Serie A, terminó ganando la Supercopa de Italia 2025, en la que destronó al Milan, que ahora comanda el torneo de la primera división del "Calcio" con 35 puntos a la espera del partido que Inter (33) jugaba en último turno contra Atalanta (22).

"El club hizo un buen trabajo en el libro de pases, hemos trabajado juntos. El grupo de jugadores que tengo es extraordinario. De hecho, a veces me cuesta enfadarme. Tenemos que trabajar duro para mejorar", reconoció Allegri.

"Les dije a los jugadores que cada día en Milanello es una oportunidad para mejorar. Tenemos que mantener este entusiasmo, incluso en partidos como el de hoy: ordenados, con el balón suelto y luego aguantando. Últimamente habíamos recibido demasiados goles fáciles, nos habíamos vuelto un poco inestables", lamentó el DT del Milan.

"Actualmente, las probabilidades del Scudetto están entre 82 y 84%, y podrían llegar a 86%. Luego, si un equipo tiene una buena racha, no lo sé, pero ahora mismo las probabilidades rondan el 84%", insistió luego Allegri en diálogo con DAZN.

"Para nosotros, era importante ganar hoy porque empatamos con Sassuolo y perdimos con Napoli. Hoy era importante ganar porque Hellas Verona es un equipo duro y, sobre todo, por fin ganamos a un equipo 'chico' en casa. Eso fue muy importante. Luego iremos paso a paso", completó Allegri.

Comprensiblemente diferente era el clima en el vestuario del Hellas Verona, donde Alberto Bertolini, asistente de Paolo Zanetti, tomó la palabra tras haber reemplazado al DT, que debió cumplir una fecha de suspensión.

"Jugamos el partido que habíamos preparado: una primera parte compacta en la que Milan tuvo pocas ocasiones. Para sumar puntos en San Siro, se necesita perfección. Jugamos un buen período sin posesión, pero no fuimos incisivos arriba y creamos pocas ocasiones", analizó Bertolini, que alineó al brasileño Giovane y al colombiano Daniel Mosquera (reemplazados durante el descanso), mientras que el argentino Nicolás Valentini ingresó a los 65'.

"En 10 minutos, nos marcaron un penal y un gol para poner el 3-0, algo que nos hizo ser ingenuos. Debemos mirar hacia adelante", agregó Bertolini, quien expresó su malestar por la falta sancionada por Fabbri que permitió el 2-0 transitorio del Milan.

"En cuanto al penal, respetando las decisiones del árbitro, sin duda hay muchos incidentes como éste, estas medias sujeciones.

Me pareció un penal leve. Es obvio que tuvo un impacto, que marcó el partido. Tuvimos esos 10 minutos en los que estuvimos un poco desequilibrados. Lo respetamos, pero no fue un penal claro. Al menos lo sentí como tal", completó Bertolini.

Esta derrota mantuvo al Hellas Verona en el antepenúltimo puesto de la Serie A con 12 puntos, uno más que Pisa y tres más que Fiorentina, los equipos que completan la zona de descenso.

(ANSA).