Serie A: milan llegó a la cima

Leao, que arrancó como titular a pesar de las dudas expresadas en la previa por el técnico "rossonero", Massimiliano Allegri, convirtió el único gol del partido a los 50' en el estadio Arena Cerdeña, también conocido como Unipol Domo por razones de patrocinio.

Milan, que más temprano oficializó el arribo del delantero alemán Niclas Fllkrug procedente del West Ham a préstamo con opción de compra, completó la jornada con un triunfo (undécimo en el campeonato) que lo catapultó a la cima de la tabla con 38 unidades.

El equipo de Allegri le sacó cinco de ventaja al campeón Napoli (que el domingo visitará a Lazio en el Olímpico de Roma), que al igual que Inter tiene un partido pendiente de la decimosexta fecha por la disputa de la Supercopa de Italia que conquistó en Riad (también Milan debe el suyo por su participación en ese torneo, al igual que Bologna).

Milan, que venía de golear por 3-0 en San Siro a Hellas Verona y en la próxima fecha recibirá al Genoa, superó la prueba y le dio continuidad a sus resultados, como pedía su entrenador al advertir que sólo así podrá pelear por el título, aunque aclaraba también que el principal objetivo es la clasificación a la próxima Champions League. (ANSA).