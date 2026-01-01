Serie A: Milan quiere iniciar en la cima

"Será un partido complicado como todos, aunque el de mañana quizás lo sea todavía más", advirtió el entrenador del Milan, que viene de golear por 3-0 en San Siro al antepenúltimo Hellas Verona el domingo en la fecha anterior y que necesita continuidad para aspirar a dar batalla por el "scudetto".

"Será el primer partido del año en un campeonato que tiene varios aspirantes al título y debemos estar atentos para dar otro pasito hacia adelante con el objetivo de mantenernos entre los cuatro primeros", aclaró Allegri como para matizar el entusiasmo de los aficionados del Milan, que aspiran a algo más.

"Cagliari es un equipo duro y veloz, tiene buena técnica y es peligroso en el área rival", advirtió el DT al aludir a aquella goleada previa frente a Hellas Verona: "El domingo jugamos con madurez y estuvimos equilibrados en todas las líneas, sin dar ventaja como las que dimos en otros partidos", destacó.

"El plantel está creciendo. Son jugadores con poca experiencia en Milan que empiezan a comprender lo que significa jugar en un club con tanta historia y que con cada partido entienden mejor la importancia de disputar cada pelota, que puede decidir no sólo un partido, sino una temporada", completó.

Allegri reiteró que el objetivo de Milan "es llegar a junio lo más alto posible y clasificarse todos los años a la Champions, para lo cual se necesita ser ambiciosos para obtener lo máximo.

La idea es terminar el campeonato entre los primeros cuatro, pero eso no significa que me conformaría con terminar cuarto", aclaró.

Al aludir a los aspirantes a la corona que defiende Napoli, tercero en discordia a dos puntos de la cima y flamante campeón de la Supercopa de Italia que conquistó en Riad y lo obligó a postergar para mediados de enero su partido con Parma, Allegri no dudó en apuntar a Inter.

También el "nerazzurro" del rumano Cristian Chivu tiene pendiente su duelo por la decimosexta fecha frente a Lecce, que completará a mediados de enero, cuando Milan y Bologna (los otros dos animadores de la Supercopa) enfrentarán a Como y a Hellas Verona, respectivamente.

"Si mal no recuerdo, en los últimos cinco años, Inter nunca bajó del primero o del segundo puesto", destacó Allegri, que no estuvo errado porque el "nerazzurro" fue campeón en 2020-21 y en 2023-24 y subcampeón en 2021-22 (el campeón fue Milan) y en la pasada temporada (en 2022-23 terminó tercero por detrás de Napoli y de Lazio).

"Roma también está haciendo una gran campaña con Gian Piero Gasperini", agregó al apuntar al "giallorosso" que marcha cuarto a tres puntos de la cima, pero no tiene partidos pendientes, cuando destacó las dificultades que presenta la lucha por los puestos que clasifican a la próxima Champions.

Ganar es la consigna y para ello Allegri apostaría a una ofensiva integrada por el británico Ruben Loftus-Cheek y el portugués Rafael Leao, de quien aclaró: "Está recuperado de la lesión, pero hace un mes que no juega. Veremos cuánto tiempo puede permanecer en cancha".

El francés Christopher Nkunku, autor de un doblete frente a Hellas Verona "no estará a disposición porque arrastra una dolencia en el tobillo", explicó, al comentar que el estadounidense Christian Pulisic, que abrió la cuenta en la fecha anterior en San Siro, "trabajó en forma diferenciada y veremos cómo se encuentra mañana".

Sí confirmó que Milan contará con el alemán Niclas Fullkrug, que -dijo- "mañana estará a disposición, aunque probablemente inicie como suplente", mismo destino que el ecuatoriano Pervis Estupiñán para enfrentar al Cagliari de que en la decimocuarta fecha derrotó a la Roma, luego cayó ante Atalanta, empató con Pisa y el pasado fin de semana superó a domicilio a Torino en un partido que comenzó perdiendo.

El técnico Fabio Pisacane recuperará mañana frente a Milan al colombiano Yerry Mina y al uruguayo Juan Rodríguez Camejo, quienes se recuperaron de sus cuadros gripales y están en condiciones de volver al plantel para ayudar al equipo sardo en defensa ante el poderío ofensivo del rival.

Adelante, Pisacane apostaría por Sebastiano Esposito en lugar de Gianluca Gaetano para acompalar al turco Semih Kilicsoy, autor de un gol en el empate frente a Pisa y del que decretó la victoria ante Torino, que buscará celebrar el tercero en fila en el arco defendido por el francés Mike Maignan mañana.

Dos que se reintegraron al plantel del Cagliari tras participar en la Copa Africana de Naciones que se celebra en Marruecos son el zambiano Joseph Liteta y el angoleño Zito Luvumbo, para alegría del público que promete colmar las instalaciones del estadio Arena Cerdeña (también conocido como Unipol Domus por cuestiones de patrocinio), con capacidad para unos 16.000 espectadores.

El duelo Cagliari-Milan abrirá el año calendario en el campeonato italiano tras un 2025 que se cerró con polémicas relacionadas con los fallos arbitrales en una fecha que continuará el sábado con otros cinco partidos: Como-Udinese, Sassuolo-Parma, Genoa-Pisa, Juventus-Lecce y Atalanta-Roma.

Lazio recibirá a Napoli el domingo, cuando la colista Fiorentina irá en busca de su segunda victoria en el torneo ante su público frente a Cremonese, Hellas Verona recibirá a Torino e Inter saldrá al ruedo en el Giuseppe Meazza en el duelo más atractivo de la jornada frente a Bologna. (ANSA).