Serie A: Milan reaccionó a tiempo y venció al Como
Ganó 3-1 con un doblete de Rabiot y escolta al Inter
Como abrió el marcador a los 13' mediante un cabezazo del alemán Marc-Oliver Kempf, pero el francés Christopher Nkunku empató en el primer minuto adicionado de la etapa inicial con un penal y Rabiot revirtió el resultado para Milan a los 55 y 88'.
Con este resultado, el Milan del DT Massimiliano Allegri volvió a quedar en el segundo puesto en soledad, pues llegó a 43 puntos, tres menos que el líder Inter, que en la víspera venció por 1-0 como local al Lecce (17).
A su vez, el Como del DT español Cesc Fábregas, que contó con los argentinos Máximo Perrone y Nico Paz e incluyó al brasileño Diego Carlos para el inicio del segundo tiempo, quedó sexto con 34 unidades.
Resultados de la fecha 16
Sábado 20 de diciembre.
Lazio 0 - Cremonese 0.
Juventus 2 - Roma 1.
Domingo 21.
Cagliari 2 - Pisa 2.
Sassuolo 0 - Torino 1.
Fiorentina 5 - Udinese 1.
Genoa 0 - Atalanta 1.
Miércoles 14 de enero.
Napoli 0 - Parma 0.
Inter 1 - Lecce 0.
Jueves 15.
Hellas Verona 2 - Bologna 3.
Como 1 - Milan 3.
Posiciones
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 46 20 15 1 4 43 17.
Milan 43 20 12 7 1 32 16.
Napoli 40 20 12 4 4 30 17.
Juventus 39 20 11 6 3 32 16.
Roma 39 20 13 0 7 24 12.
Como 34 20 9 7 4 28 16.
Atalanta 31 20 8 7 5 24 19.
Bologna 30 20 8 6 6 29 22.
Lazio 28 20 7 7 6 21 16.
Udinese 26 20 7 5 8 22 32.
Sassuolo 23 20 6 5 9 25 25.
Torino 23 20 6 5 9 21 32.
Cremonese 22 20 5 7 8 20 28.
Parma 22 20 5 7 8 14 22.
Genoa 19 20 4 7 9 22 29.
Cagliari 19 20 4 7 9 21 30.
Lecce 17 20 4 5 11 13 27.
Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31.
Pisa 13 20 1 10 9 15 30.
Verona 13 20 2 7 11 17 34.
Máximos goleadores
- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan).
- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Kenan Yildiz (Juventus) y Riccardo Orsolini (Bologna).
- Con 6: Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma) y Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona).
- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa).
Fecha 21
Viernes 16.
Pisa-Atalanta.
Sábado 27.
Udinese-Inter.
Napoli-Sassuolo.
Cagliari-Juventus.
Domingo 18.
Parma-Genoa.
Bologna-Fiorentina.
Torino-Roma.
Milan-Lecce.
Lunes 19.
Cremonese-Hellas Verona.
Lazio-Como. (ANSA).