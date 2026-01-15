Serie A: Milan reaccionó a tiempo y venció al Como

Como abrió el marcador a los 13' mediante un cabezazo del alemán Marc-Oliver Kempf, pero el francés Christopher Nkunku empató en el primer minuto adicionado de la etapa inicial con un penal y Rabiot revirtió el resultado para Milan a los 55 y 88'.

Con este resultado, el Milan del DT Massimiliano Allegri volvió a quedar en el segundo puesto en soledad, pues llegó a 43 puntos, tres menos que el líder Inter, que en la víspera venció por 1-0 como local al Lecce (17).

A su vez, el Como del DT español Cesc Fábregas, que contó con los argentinos Máximo Perrone y Nico Paz e incluyó al brasileño Diego Carlos para el inicio del segundo tiempo, quedó sexto con 34 unidades.

Resultados de la fecha 16

Sábado 20 de diciembre.

Lazio 0 - Cremonese 0.

Juventus 2 - Roma 1.

Domingo 21.

Cagliari 2 - Pisa 2.

Sassuolo 0 - Torino 1.

Fiorentina 5 - Udinese 1.

Genoa 0 - Atalanta 1.

Miércoles 14 de enero.

Napoli 0 - Parma 0.

Inter 1 - Lecce 0.

Jueves 15.

Hellas Verona 2 - Bologna 3.

Como 1 - Milan 3.

Posiciones

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 46 20 15 1 4 43 17.

Milan 43 20 12 7 1 32 16.

Napoli 40 20 12 4 4 30 17.

Juventus 39 20 11 6 3 32 16.

Roma 39 20 13 0 7 24 12.

Como 34 20 9 7 4 28 16.

Atalanta 31 20 8 7 5 24 19.

Bologna 30 20 8 6 6 29 22.

Lazio 28 20 7 7 6 21 16.

Udinese 26 20 7 5 8 22 32.

Sassuolo 23 20 6 5 9 25 25.

Torino 23 20 6 5 9 21 32.

Cremonese 22 20 5 7 8 20 28.

Parma 22 20 5 7 8 14 22.

Genoa 19 20 4 7 9 22 29.

Cagliari 19 20 4 7 9 21 30.

Lecce 17 20 4 5 11 13 27.

Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31.

Pisa 13 20 1 10 9 15 30.

Verona 13 20 2 7 11 17 34.

Máximos goleadores

- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan).

- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Kenan Yildiz (Juventus) y Riccardo Orsolini (Bologna).

- Con 6: Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma) y Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona).

- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa).

Fecha 21

Viernes 16.

Pisa-Atalanta.

Sábado 27.

Udinese-Inter.

Napoli-Sassuolo.

Cagliari-Juventus.

Domingo 18.

Parma-Genoa.

Bologna-Fiorentina.

Torino-Roma.

Milan-Lecce.

Lunes 19.

Cremonese-Hellas Verona.

Lazio-Como. (ANSA).