Serie A: Milan rescató un agónico empate ante Fiorentina

Fiorentina abrió el marcador a los 66' con un cabezazo de Pietro Comuzzo, pero Nkunku selló el empate del Milan a los 90' con un furibundo derechazo que dejó sin reacción al arquero español David De Gea.

Con este resultado, Milan, que alineó al ecuatoriano Pervis Estupiñán (amonestado y reemplazado a los 60'), volvió a quedar solo en el segundo puesto, ahora con 40 puntos, dos menos que Inter, que en el último turno del día recibía al Napoli (38).

A su vez, el brasileño Dodó jugó todo el partido para Fiorentina, que sigue en el decimoctavo puesto, ahora con 14 puntos, uno más que Hellas Verona y Pisa, que completan la zona de descenso.

Partidos

Sábado 10

Udinese 2 - Pisa 2

Como 1 - Bologna 1

Roma 2 - Sassuolo 0

Atalanta 2 - Torino 0

Domingo 11

Lecce 1 - Parma 2

Fiorentina 1 - Milan 1

Más tarde

Hellas Verona-Lazio

Inter-Napoli

Lunes 12

Genoa-Cagliari

Juventus-Cremonese

Posiciones

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 42 18 14 0 4 40 15.

Milan 40 19 11 7 1 29 15.

Roma 39 20 13 0 7 24 12.

Napoli 38 18 12 2 4 28 15.

Juventus 36 19 10 6 3 27 16.

Como 34 19 9 7 3 27 13.

Atalanta 31 20 8 7 5 24 19.

Bologna 27 19 7 6 6 26 20.

Udinese 26 20 7 5 8 22 32.

Lazio 25 19 6 7 6 20 16.

Sassuolo 23 20 6 5 9 25 25.

Torino 23 20 6 5 9 21 32.

Cremonese 22 19 5 7 6 20 23.

Parma 21 19 5 6 8 14 22.

Cagliari 19 19 4 7 8 21 27.

Lecce 17 19 4 5 10 13 26.

Genoa 16 19 3 7 9 19 29.

Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31.

Verona 13 18 2 7 9 15 30.

Pisa 13 20 1 10 9 15 30.

Máximos goleadores

- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter)

- Con 8: Christian Pulisic (Milan)

- Con 7: Rafael Leao (Milan)

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese) y Mateo Pellegrino (Parma)

- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Santiago Castro (Bologna) y Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona)

Próxima fecha

Viernes 16

Pisa-Atalanta

Sábado 27

Udinese-Inter

Napoli-Sassuolo

Cagliari-Juventus

Domingo 18

Parma-Genoa

Bologna-Fiorentina

Torino-Roma

Milan-Lecce

Lunes 19

Cremonese-Hellas Verona

Lazio-Como (ANSA).