Serie A: Milan rescató un agónico empate ante Fiorentina
Igualaron 1-1 con goles de Comuzzo y Nkunku
Fiorentina abrió el marcador a los 66' con un cabezazo de Pietro Comuzzo, pero Nkunku selló el empate del Milan a los 90' con un furibundo derechazo que dejó sin reacción al arquero español David De Gea.
Con este resultado, Milan, que alineó al ecuatoriano Pervis Estupiñán (amonestado y reemplazado a los 60'), volvió a quedar solo en el segundo puesto, ahora con 40 puntos, dos menos que Inter, que en el último turno del día recibía al Napoli (38).
A su vez, el brasileño Dodó jugó todo el partido para Fiorentina, que sigue en el decimoctavo puesto, ahora con 14 puntos, uno más que Hellas Verona y Pisa, que completan la zona de descenso.
Partidos
Sábado 10
Udinese 2 - Pisa 2
Como 1 - Bologna 1
Roma 2 - Sassuolo 0
Atalanta 2 - Torino 0
Domingo 11
Lecce 1 - Parma 2
Fiorentina 1 - Milan 1
Más tarde
Hellas Verona-Lazio
Inter-Napoli
Lunes 12
Genoa-Cagliari
Juventus-Cremonese
Posiciones
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 42 18 14 0 4 40 15.
Milan 40 19 11 7 1 29 15.
Roma 39 20 13 0 7 24 12.
Napoli 38 18 12 2 4 28 15.
Juventus 36 19 10 6 3 27 16.
Como 34 19 9 7 3 27 13.
Atalanta 31 20 8 7 5 24 19.
Bologna 27 19 7 6 6 26 20.
Udinese 26 20 7 5 8 22 32.
Lazio 25 19 6 7 6 20 16.
Sassuolo 23 20 6 5 9 25 25.
Torino 23 20 6 5 9 21 32.
Cremonese 22 19 5 7 6 20 23.
Parma 21 19 5 6 8 14 22.
Cagliari 19 19 4 7 8 21 27.
Lecce 17 19 4 5 10 13 26.
Genoa 16 19 3 7 9 19 29.
Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31.
Verona 13 18 2 7 9 15 30.
Pisa 13 20 1 10 9 15 30.
Máximos goleadores
- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter)
- Con 8: Christian Pulisic (Milan)
- Con 7: Rafael Leao (Milan)
- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese) y Mateo Pellegrino (Parma)
- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Santiago Castro (Bologna) y Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona)
Próxima fecha
Viernes 16
Pisa-Atalanta
Sábado 27
Udinese-Inter
Napoli-Sassuolo
Cagliari-Juventus
Domingo 18
Parma-Genoa
Bologna-Fiorentina
Torino-Roma
Milan-Lecce
Lunes 19
Cremonese-Hellas Verona
Lazio-Como (ANSA).