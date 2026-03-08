Serie A: milan venció al Inter con un gol de Estupiñán
El ecuatoriano selló el 1-0 del escolta contra el líder
Estupiñán marcó el gol del triunfo del Milan a los 35' tras un gran pase del francés Youssouf Fofana para mantener con vida la disputa por el "Scudetto", pues el equipo rojinegro suma ahora 60 puntos, siete menos que Inter.
Milan contó todo el partido con Estupiñán, mientras que Inter alineó al brasileño Luís Henrique (reemplazado a los 59'), cuyo compatriota Carlos Augusto ingresó a los 68'.
Partidos.
Viernes.
Napoli 2 - Torino 1.
Sábado.
Cagliari 1 - Como 2.
Atalanta 2 - Udinese 2.
Juventus 4 - Pisa 0.
Domingo.
Lecce 2 - Cremonese 1.
Bologna 1 - Hellas Verona 2.
Fiorentina 0 - Parma 0.
Genoa 2 - Roma 1.
Milan 1 - Inter 0.
Lunes.
Lazio-Sassuolo.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 67 28 22 1 5 64 22.
Milan 60 28 17 9 2 44 20.
Napoli 56 28 17 5 6 43 28.
Como 51 28 14 9 5 46 21.
Roma 51 28 16 3 9 38 21.
Juventus 50 28 14 8 6 50 28.
Atalanta 46 28 12 10 6 39 26.
Bologna 39 28 11 6 11 37 34.
Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36.
Udinese 36 28 10 6 12 33 41.
Lazio 34 27 8 10 9 26 27.
Parma 33 28 8 10 10 20 32.
Cagliari 30 28 7 9 12 30 38.
Torino 30 28 8 6 14 27 49.
Genoa 30 28 7 9 12 34 40.
Lecce 27 28 7 6 15 20 37.
Fiorentina 25 28 5 10 13 30 42.
Cremonese 24 28 5 9 14 22 40.
Verona 18 28 3 9 16 22 49.
Pisa 15 28 1 12 15 20 48.
Máximos goleadores.
- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 9: Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Rafael Leao (Milan); Kenan Yildiz (Juventus) y Keinan Davis (Udinese).
- Con 8: Moise Kean (Fiorentina); Christian Pulisic (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter) y Gianluca Scamacca (Atalanta).
- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Mateo Pellegrino (Parma) y Domenico Berardi (Sassuolo).
- Con 6: Matías Soulé y Donyell Malen (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic y Giovanni Simeone (Torino), Federico Dimarco (Inter); Andrea Pinamonti (Sassuolo) y Federico Bonazzoli (Cremonese).
Próxima fecha.
Viernes 13.
Torino-Parma.
Sábado 14.
Inter-Atalanta.
Napoli-Lecce.
Udinese-Juventus.
Domingo 15.
Hellas Verona-Genoa.
Pisa-Cagliari.
Sassuolo-Bologna.
Como-Roma.
Lazio-Milan.
Lunes 16.
Cremonese-Fiorentina. (ANSA).