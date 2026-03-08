Serie A: milan venció al Inter y mantiene viva la pelea por el título

Estupiñán marcó el gol del triunfo del Milan a los 35' tras un gran pase del francés Youssouf Fofana para mantener con vida la disputa por el "Scudetto", pues el equipo rojinegro suma ahora 60 puntos, siete menos que Inter.

Milan malogró la primera ocasión de peligro del partido con un remate desviado del croata Luka Modric tras un error en la salida del arquero suizo del Inter, Yann Sommer.

Inter respondió con un veloz contragolpe liderado por el armenio Henrikh Mkhitaryan, quien remató incómodo sobre el pecho del arquero francés Mike Maignan, quien dio el paso adelante en el momento oportuno.

Diez minutos antes del cierre de la etapa inicial llegó el gol de Estupiñán, que provocó el delirio de los "tifosi" y del empresario ítaloestadounidense Gerry Cardinale, propietario del Milan que volvió a San Siro después de 1,5 años de ausencia.

"Cardinale vino al vestuario. Estábamos muy contentos. Sabemos que no hemos logrado ninguno de nuestros objetivos, tenemos que seguir trabajando. Ahora estamos a una victoria de lograr nuestro objetivo", remarcó el DT del Milan, Massimiliano Allegri, en diálogo con DAZN.

Allegri aludía al mismo objetivo que destacó desde el inicio de la temporada, es decir, lograr el boleto a la próxima edición de la Champions League, un reconocimiento que la Serie A otorga a los equipos que finalizan entre los cuatro primeros de la tabla.

"Inter ahora tiene una ventaja de 7 puntos y es el equipo más fuerte. Jugamos muy bien, podríamos haber estado más concentrados en los últimos 30 metros, pero tenemos que estar contentos porque nos hemos distanciado", destacó Allegri sobre los perseguidores del Milan.

"Hemos trabajado durante 6 o 7 meses para estar en nuestro mejor nivel en marzo. Ahora llegan los partidos importantes, y la temporada se decidirá", recordó el DT del Milan, que contó todo el partido con Estupiñán.

Inter, que sigue líder con 67 puntos, llegó al clásico precedido por ocho triunfos en fila, incluido el vibrante 3-2 sobre Juventus por la fecha 25 de la Serie A y por el empate sin goles como visitante de Como en la semifinal de ida de la Copa Italia.

El equipo "neroazzurro" del DT rumano Cristian Chivu pudo haber llegado al empate a los 53', pero Federico Dimarco remató alto pese a haber recibido un gran pase de Mkhitaryan casi desde el punto penal del área del Milan.

"Nuestros atacantes fallaron un poco hoy, pero eso no es excusa.

Estoy contento con lo que intentaron hacer. Siempre tienen margen de mejora. Deberíamos haber aprovechado las situaciones que no nos salieron bien", declaró a su vez Chivu.

El DT rumano, que alineó al brasileño Luís Henrique (reemplazado a los 59'), cuyo compatriota Carlos Augusto ingresó a los 68', rechazó opinar luego sobre la mano de Samuele Ricci dentro del área en tiempo adicionado.

"Hay un VAR y un árbitro que revisó la jugada, no tengo nada que decir. Me concentro en el rendimiento, en mis errores. Todavía nos quedan 10 partidos", argumentó Chivu a DAZN.

"Tenemos que seguir avanzando y aprovechar el buen trabajo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué importancia tiene el próximo partido? Aún son 7 puntos, tenemos que seguir jugando lo mejor posible. No habría cambiado nada incluso si el resultado hubiera sido diferente", completó el DT del Inter.

Antes del partido, fueron premiados sobre el campo de juego de San Siro los atletas italianos Federica Brignone y Dominik Paris, reconocidos aficionados rojinegros y ganadores de medallas doradas durante los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

"Es una sensación increíble, este estadio es realmente magnífico. Cuando cruzas la meta y escuchas el rugido, es hermoso. Casi como marcar un gol aquí", sonrió Brignone, quien lució las dos medallas que ganó en los Juegos Olímpicos Invernales y recibió una camiseta del Milan al igual que Paris.

(ANSA).