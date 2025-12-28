Serie A: Napoli acecha al Milan con un doblete de Hojlund

Hojlund abrió el marcador a los 11' y puso cifras definitivas a los 45' para llegar a 6 goles en el torneo en cuya tabla de posiciones Napoli suma ahora 34 puntos, uno menos que Milan y uno más que Inter, que en último turno visitaba al Atalanta (22) obligado a ganar para recuperar el primer puesto del torneo en soledad.

Napoli, que alineó los brasileños Juan Jesús (amonestado) y David Neres (reemplazado a los 73'), estrenó su título de la Supercopa de Italia 2025 ante Cremonese, que contó con el argentino Martín Payero y quedó duodécimo con 21 puntos, la misma cantidad que Sassuolo, que a continuación visitaba al Bologna (25).

Partidos.

Sábado.

Parma 1 - Fiorentina 0.

Lecce 0 - Como 3.

Torino 1 - Cagliari 2.

Udinese 1 - Lazio 1.

Pisa 0 - Juventus 2.

Domingo.

Milan 3 - Hellas Verona 0.

Cremonese 0 - Napoli 2.

Más tarde.

Bologna-Sassuolo.

Atalanta-Inter.

Lunes.

Roma-Genoa.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Milan 35 16 10 5 1 27 13.

Napoli 34 16 11 1 4 24 13.

Inter 33 15 11 0 4 34 14.

Juventus 32 17 9 5 3 23 15.

Roma 30 16 10 0 6 17 10.

Como 27 16 7 6 3 22 12.

Bologna 25 15 7 4 4 23 13.

Lazio 24 17 6 6 5 18 12.

Atalanta 22 16 5 7 4 20 18.

Udinese 22 17 6 4 7 18 28.

Cremonese 21 17 5 6 6 18 20.

Sassuolo 21 16 6 3 7 21 20.

Torino 20 17 5 5 7 17 28.

Cagliari 18 17 4 6 7 19 24.

Parma 17 16 4 5 7 11 18.

Lecce 16 16 4 4 8 11 22.

Genoa 14 16 3 5 8 16 24.

Verona 12 16 2 6 8 13 25.

Pisa 11 17 1 8 8 12 24.

Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28.

Máximos goleadores.

- Con 8 goles: Lautaro Martínez (Inter) y Christian Pulisic (Milan).

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu (Inter); Nico Paz (Como); Kenan Yildiz (Juventus) y Rasmus Hojlund (Napoli).

- Con 5: Federico Bonazzoli (Cremonese); Rafael Leao (Milan); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora (Fiorentina); Nikola Vlasic (Torino) y Keinan Davis (Udinese).

Próxima fecha.

Viernes 2 de enero.

Cagliari-Milan.

Sábado 3 de enero.

Como-Udinese.

Genoa-Pisa.

Sassuolo-Parma.

Juventus-Lecce.

Atalanta-Roma.

Domingo 4 de enero.

Lazio-Napoli.

Fiorentina-Cremonese.

Hellas Verona-Torino.

Inter-Bologna. (ANSA).