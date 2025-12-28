Serie A: Napoli acecha al Milan con un doblete de Hojlund
Venció por 2-0 al Cremonese y escaló al segundo puesto
Hojlund abrió el marcador a los 11' y puso cifras definitivas a los 45' para llegar a 6 goles en el torneo en cuya tabla de posiciones Napoli suma ahora 34 puntos, uno menos que Milan y uno más que Inter, que en último turno visitaba al Atalanta (22) obligado a ganar para recuperar el primer puesto del torneo en soledad.
Napoli, que alineó los brasileños Juan Jesús (amonestado) y David Neres (reemplazado a los 73'), estrenó su título de la Supercopa de Italia 2025 ante Cremonese, que contó con el argentino Martín Payero y quedó duodécimo con 21 puntos, la misma cantidad que Sassuolo, que a continuación visitaba al Bologna (25).
Partidos.
Sábado.
Parma 1 - Fiorentina 0.
Lecce 0 - Como 3.
Torino 1 - Cagliari 2.
Udinese 1 - Lazio 1.
Pisa 0 - Juventus 2.
Domingo.
Milan 3 - Hellas Verona 0.
Cremonese 0 - Napoli 2.
Más tarde.
Bologna-Sassuolo.
Atalanta-Inter.
Lunes.
Roma-Genoa.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Milan 35 16 10 5 1 27 13.
Napoli 34 16 11 1 4 24 13.
Inter 33 15 11 0 4 34 14.
Juventus 32 17 9 5 3 23 15.
Roma 30 16 10 0 6 17 10.
Como 27 16 7 6 3 22 12.
Bologna 25 15 7 4 4 23 13.
Lazio 24 17 6 6 5 18 12.
Atalanta 22 16 5 7 4 20 18.
Udinese 22 17 6 4 7 18 28.
Cremonese 21 17 5 6 6 18 20.
Sassuolo 21 16 6 3 7 21 20.
Torino 20 17 5 5 7 17 28.
Cagliari 18 17 4 6 7 19 24.
Parma 17 16 4 5 7 11 18.
Lecce 16 16 4 4 8 11 22.
Genoa 14 16 3 5 8 16 24.
Verona 12 16 2 6 8 13 25.
Pisa 11 17 1 8 8 12 24.
Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28.
Máximos goleadores.
- Con 8 goles: Lautaro Martínez (Inter) y Christian Pulisic (Milan).
- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu (Inter); Nico Paz (Como); Kenan Yildiz (Juventus) y Rasmus Hojlund (Napoli).
- Con 5: Federico Bonazzoli (Cremonese); Rafael Leao (Milan); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora (Fiorentina); Nikola Vlasic (Torino) y Keinan Davis (Udinese).
Próxima fecha.
Viernes 2 de enero.
Cagliari-Milan.
Sábado 3 de enero.
Como-Udinese.
Genoa-Pisa.
Sassuolo-Parma.
Juventus-Lecce.
Atalanta-Roma.
Domingo 4 de enero.
Lazio-Napoli.
Fiorentina-Cremonese.
Hellas Verona-Torino.
Inter-Bologna. (ANSA).