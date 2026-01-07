Serie A: Napoli decepcionó ante Hellas Verona y Atalanta venció al Bologna

El danés Martin Frese (16') y el nigeriano Gift Orban (27', de penal) anotaron para Hellas Verona, pero el escocés Scott McTominay (54') y Giovanni Di Lorenzo (82') empataron para Napoli.

Con este resultado, el equipo partenopeo llegó a 38 puntos, la misma cantidad que Milan, que mañana completará la fecha como local ante Genoa (15), mientras que Hellas Verona escaló al decimoctavo lugar con 13 unidades.

A su vez, el montenegrino Nikola Krstovic marcó a los 37 y 60' los goles con los que Atalanta ganó 2-0 en su visita al Bologna, que ahora cayó al octavo puesto con 26 puntos, dos menos que el equipo bergamasco.

Partidos

Martes 6.

Pisa 0 - Como 3.

Lecce 0 - Roma 2.

Sassuolo 0 - Juventus 3.

Miércoles 7.

Bologna 0 - Atalanta 2.

Napoli 2 - Hellas Verona 2.

Más tarde.

Lazio-Fiorentina.

Parma-Inter.

Torino-Udinese.

Jueves 8.

Cremonese-Cagliari.

Milan-Genoa.

Posiciones

Equipos Pts J G E P Gf Gc

Inter 39 17 13 0 4 38 15.

Milan 38 17 11 5 1 28 13.

Napoli 38 18 12 2 4 28 15.

Juventus 36 19 10 6 3 27 16.

Roma 36 19 12 0 7 22 12.

Como 33 18 9 6 3 26 12.

Atalanta 28 19 7 7 5 22 19.

Bologna 26 18 7 5 6 25 19.

Lazio 24 18 6 6 6 18 14.

Sassuolo 23 19 6 5 8 23 25.

Torino 23 18 6 5 7 20 28.

Udinese 22 18 6 4 8 18 29.

Cremonese 21 18 5 6 6 18 21.

Cagliari 18 18 4 6 8 19 25.

Parma 18 17 4 6 7 12 19.

Lecce 17 18 4 5 9 12 25.

Genoa 15 18 3 6 9 18 28.

Verona 13 18 2 7 9 15 30.

Fiorentina 12 18 2 6 10 18 28.

Pisa 12 19 1 9 9 13 28.

Máximos goleadores

- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan).

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli) y Rafael Leao (Milan).

- Con 5: Federico Bonazzoli (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Nikola Vlasic (Torino); Keinan Davis (Udinese); Matías Soulé (Roma); Marcus Thuram (Inter); Mateo Pellegrino (Parma); Santiago Castro (Bologna) y Giovanni Simeone (Torino).

Próxima fecha

Sábado 10.

Como-Bologna.

Udinese-Pisa.

Roma-Sassuolo.

Atalanta-Torino.

Domingo 11.

Lecce-Parma.

Fiorentina-Milan.

Hellas Verona-Lazio.

Inter-Napoli.

Lunes 12.

Genoa-Cagliari.

Juventus-Cremonese. (ANSA).