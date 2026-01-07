Serie A: Napoli decepcionó ante Hellas Verona y Atalanta venció al Bologna
En dos de los cinco partidos del día por la fecha 19
El danés Martin Frese (16') y el nigeriano Gift Orban (27', de penal) anotaron para Hellas Verona, pero el escocés Scott McTominay (54') y Giovanni Di Lorenzo (82') empataron para Napoli.
Con este resultado, el equipo partenopeo llegó a 38 puntos, la misma cantidad que Milan, que mañana completará la fecha como local ante Genoa (15), mientras que Hellas Verona escaló al decimoctavo lugar con 13 unidades.
A su vez, el montenegrino Nikola Krstovic marcó a los 37 y 60' los goles con los que Atalanta ganó 2-0 en su visita al Bologna, que ahora cayó al octavo puesto con 26 puntos, dos menos que el equipo bergamasco.
Partidos
Martes 6.
Pisa 0 - Como 3.
Lecce 0 - Roma 2.
Sassuolo 0 - Juventus 3.
Miércoles 7.
Bologna 0 - Atalanta 2.
Napoli 2 - Hellas Verona 2.
Más tarde.
Lazio-Fiorentina.
Parma-Inter.
Torino-Udinese.
Jueves 8.
Cremonese-Cagliari.
Milan-Genoa.
Posiciones
Equipos Pts J G E P Gf Gc
Inter 39 17 13 0 4 38 15.
Milan 38 17 11 5 1 28 13.
Napoli 38 18 12 2 4 28 15.
Juventus 36 19 10 6 3 27 16.
Roma 36 19 12 0 7 22 12.
Como 33 18 9 6 3 26 12.
Atalanta 28 19 7 7 5 22 19.
Bologna 26 18 7 5 6 25 19.
Lazio 24 18 6 6 6 18 14.
Sassuolo 23 19 6 5 8 23 25.
Torino 23 18 6 5 7 20 28.
Udinese 22 18 6 4 8 18 29.
Cremonese 21 18 5 6 6 18 21.
Cagliari 18 18 4 6 8 19 25.
Parma 18 17 4 6 7 12 19.
Lecce 17 18 4 5 9 12 25.
Genoa 15 18 3 6 9 18 28.
Verona 13 18 2 7 9 15 30.
Fiorentina 12 18 2 6 10 18 28.
Pisa 12 19 1 9 9 13 28.
Máximos goleadores
- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan).
- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli) y Rafael Leao (Milan).
- Con 5: Federico Bonazzoli (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Nikola Vlasic (Torino); Keinan Davis (Udinese); Matías Soulé (Roma); Marcus Thuram (Inter); Mateo Pellegrino (Parma); Santiago Castro (Bologna) y Giovanni Simeone (Torino).
Próxima fecha
Sábado 10.
Como-Bologna.
Udinese-Pisa.
Roma-Sassuolo.
Atalanta-Torino.
Domingo 11.
Lecce-Parma.
Fiorentina-Milan.
Hellas Verona-Lazio.
Inter-Napoli.
Lunes 12.
Genoa-Cagliari.
Juventus-Cremonese. (ANSA).