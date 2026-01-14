Serie A: Napoli decepcionó ante Parma

Napoli abrió el marcador a los 11' mediante el escocés Scott McTominay, pero el árbitro Michael Fabbri, a instancias del VAR, anuló la acción por un fuera de juego registrado al inicio de la jugada.

El equipo partenopeo, que había rescatado un agónico empate 2-2 en la fecha 20 contra el líder Inter justamente con un doblete de McTominay, tuvo en el banco de suplentes a Cristian Stellini, asistente del DT Antonio Conte que ante Parma cumplió el primero de los dos partidos de suspensión que recibió tras haber sido expulsado ante el "neroazzurro".

Napoli alineó al defensor uruguayo Mathías Olivera (sustituido a los 58') e incluyó a los 58' al delantero brasileño David Neres (amonestado), quien debió ser reemplazado a los 90'.

Con este resultado, Napoli completa el podio del torneo con 40 puntos, la misma cantidad que Milan, que mañana visitará al Como (34) en el partido que completará la fecha 16 luego del duelo entre Hellas Verona (13) y Bologna (16).

El partido jugado en el estadio Diego Maradona debió ser postergado por el viaje del Napoli a Arabia Saudita, donde conquistó la Supercopa de Italia 2025 tras vencer en la final al Bologna, campeón de la Copa Italia pasada, en cuya definición superó al Milan, que completó con Inter el cuadro de participantes del torneo disputado en Riad.

A su vez, Parma, que contó con los argentinos Mariano Troilo (amonestado y reemplazado a los 70'), Lautaro Valenti, Nahuel Estévez y Christian Ordoñez (sustituido a los 80') e incluyó a su compatriota Mateo Pellegrino a los 59', quedó decimocuarto con 22 puntos, la misma cantidad que Cremonese.

Resultados de la fecha 16

Sábado 20 de diciembre.

Lazio 0 - Cremonese 0.

Juventus 2 - Roma 1.

Domingo 21.

Cagliari 2 - Pisa 2.

Sassuolo 0 - Torino 1.

Fiorentina 5 - Udinese 1.

Genoa 0 - Atalanta 1.

Miércoles 14 de enero.

Napoli 0 - Parma 0.

Más tarde.

Inter-Lecce.

Jueves 15.

Hellas Verona-Bologna.

Como-Milan.

Posiciones

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 43 19 14 1 4 42 17.

Milan 40 19 11 7 1 29 15.

Napoli 40 20 12 4 4 30 17.

Juventus 39 20 11 6 3 32 16.

Roma 39 20 13 0 7 24 12.

Como 34 19 9 7 3 27 13.

Atalanta 31 20 8 7 5 24 19.

Lazio 28 20 7 7 6 21 16.

Bologna 27 19 7 6 6 26 20.

Udinese 26 20 7 5 8 22 32.

Sassuolo 23 20 6 5 9 25 25.

Torino 23 20 6 5 9 21 32.

Cremonese 22 20 5 7 8 20 28.

Parma 22 20 5 7 8 14 22.

Genoa 19 20 4 7 9 22 29.

Cagliari 19 20 4 7 9 21 30.

Lecce 17 19 4 5 10 13 26.

Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31.

Verona 13 19 2 7 10 15 31.

Pisa 13 20 1 10 9 15 30.

Máximos goleadores

- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan).

- Con 7: Rafael Leao (Milan), Hakan Calhanoglu (Inter) y Kenan Yildiz (Juventus).

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese) y Mateo Pellegrino (Parma).

- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Santiago Castro (Bologna); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona), Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa).

Fecha 21

Viernes 16.

Pisa-Atalanta.

Sábado 27.

Udinese-Inter.

Napoli-Sassuolo.

Cagliari-Juventus.

Domingo 18.

Parma-Genoa.

Bologna-Fiorentina.

Torino-Roma.

Milan-Lecce.

Lunes 19.

Cremonese-Hellas Verona.

Lazio-Como. (ANSA).