Serie A: Napoli evitó un batacazo del Hellas Verona

El danés Martin Frese sorprendió al abrir el marcador a los 16' en el estadio Diego Maradona con un gol de taco (tras un centro del francés Cheikh Niasse) y el nigeriano Gift Orban aumentó la ventaja para Hellas Verona a los 27' con un penal que Matteo Marchetti sancionó por mano de Alessandro Buongiorno.

El propio Marchetti cobró inesperada relevancia en el partido al anular (a instancias del VAR) con apenas 120 segundos de diferencia dos goles para Napoli, que descontó a los 54' mediante el escocés Scott McTominay y llegó al agónico empate a través del capitán Giovanni Di Lorenzo a los 82'.

El equipo partenopeo del DT Antonio Conte, que el 22 de diciembre ganó la Supercopa de Italia 2025 y ahora suma 22 partidos seguidos sin caídas como local, creyó haber empatado a los 75', pero Marchetti anuló un gol al danés Rasmus Hojlund porque tocó el balón con la mano antes de su remate.

El árbitro también anuló un gol a McTominay dos minutos después por offside previo del kosovar Amir Rrahmani, quien había sellado la victoria por 2-0 como visitante que Napoli celebró contra Lazio por la fecha 18 de la Serie A, en la que Hellas Verona cayó por 3-0 con Torino.

Este inesperado empate dejó al Napoli con 38 puntos, la misma cantidad que Milan, que mañana completará la jornada como local ante Genoa (15) luego de la visita del Cagliari (18) al Cremonese (21).

Este resultado ante Hellas Verona impidió al Napoli superar, al menos transitoriamente, al Inter, que inició su visita al Parma (19) con 39 unidades y recibirá al equipo partenopeo el domingo 11 por la vigésima fecha de la Serie A.

Inter y Napoli tienen un partido menos al igual que Bologna (octavo con 26 puntos) y Milan por su viaje a Arabia Saudita para participar la Supercopa de Italia 2025, cuyo trofeo Di Lorenzo ofrendó a los "tifosi" antes del partido contra Hellas Verona.

Inter recibirá al Lecce (decimosexto con 16 puntos) el miércoles 14 por la fecha 16, en la que Napoli será local el mismo día contra Parma, mientras que la jornada concluirá el jueves 15, cuando Bologna visitará al Hellas Verona y Milan al Como (33).

Los partidos ante Inter y Parma forman parte del programa de 8 duelos que Napoli disputará en los próximos 26 días considerando compromisos por la Serie A y la fase de liga de la Champions League, en la que el equipo partenopeo marcha vigesimotercero con 7 puntos.

Por su parte, Hellas Verona, que alineó al argentino Nicolás Valentini e incluyó al brasileño Giovane a los 64' y al colombiano Daniel Mosquera a los 87', escaló al antepenúltimo puesto de la tabla con 13 puntos, uno más que Fiorentina y Pisa.

(ANSA).