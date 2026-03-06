Serie A: napoli extendió su racha

Mucha agua bajo el puente pasó desde entonces y 21 jornadas después el equipo de Antonio Conte se tomó revancha con goles del brasileño Alisson Santos a los 7' y del macedonio Elif Elmas a los 69' para afirmarse en el tercer puesto y ponerse a un punto del escolta Milan, que el domingo recibirá al líder Inter en el "Derby della Madonnina"

Estéril resultó el descuento de Cesare Casadei a los 87' en el Estadio Diego Armando Maradona para un "granate" que no pudo repetir el triunfo logrado frente a Lazio como local el domingo (2-0) en el estreno de Roberto D'Aversa como reemplazante del despedido Marco Baroni

A pesar de las ausencias por lesión, Napoli salió a flote y festejó, además, los regresos al plantel del camerunés André Zambo Anguissa, ingresado en el arranque del complemento por Antonio Vergara, y del belga Kevin De Bruyne, que saltó al ruedo luego de varios meses de inactividad a los 68' en reemplazo de Alisson Santos

También ingresó en los últimos minutos su compatriota Romelu Lukaku, artífice del agónico triunfo previo por 2-1 en campo de Hellas Verona, uno de los colistas del torneo, que sustituyó esta tarde-noche al goleador danés Rasmus Hojlund, quien no pudo incrementar su cosecha de nueve festejos en el campeonato

Titulares en el equipo de Conte también el brasileño Juan Jesús y el uruguayo Mathías Olivera ante un Torino que finalmente presentó como dupla ofensiva al mencionado Simeone (reemplazado a los 67') y al colombiano Duván Zapata (que dejó la cancha diez minutos antes), autores de los goles en aquella victoria frente a Lazio, en tanto que el chileno Guillermo Maripán ocupó un lugar en el banco de suplentes junto con el arquero uruguayo Franco Israel

En un partido con escasas emociones, Napoli hizo prevalecer su mayor efectividad y sin brillar doblegó a Torino, al que sorprendió en el arranque con el gol que fue obra completamente de Alisson Santos, quien desde la izquierda ingresó en diagonal al área y sometió con un remate rasante a Alberto Paleari

El arquero "granate" ya había intervenido un minuto antes para despejar milagrosamente otro remate de Olivera, pero no pudo repetir porque no alcanzó a divisar el de Alisson porque estaba tapado por un compañero y se vio sorprendido

La ventaja tempranera de Napoli hacía presagiar un partido entretenido, pero sucedió todo lo contrario porque el trámite se hizo aburrido con un local que pareció conformarse con ese gol y se dedicó a acaparar el balón con muchos pases en mitad de cancha, salvo cuando la pelota pasó por los pies de Alisson, único capaz de cambiarle el ritmo

Hoy, Hojlung lució apagado y estuvo bien contenido por el albano-kosovar Ardian Ismajli, escenario que se repitió en el área de Napoli, donde la defensa le impidió generar situaciones de peligro al Torino frente a la valla defendida por el serbio Vanja Milinkovic-Savic como para empatar

En el inicio del complemento, la mejor noticia fue la vuelta de Anguissa después de casi cuatro meses de inactividad, a la que luego se sumaría el regreso de De Bruyne, que faltaba desde el 14 de octubre y también es una pieza clave en el plantel de Conte

La dinámica del partido no varió y siguió siendo Alisson el único con ganas de romper la inercia, aunque le faltó compañía como para traducir esa voluntad en goles hasta que Leonardo Spinazzola se salió del libreto y proyectándose por izquierda envió un centro al área que cabeceó Matteo Politano y que le cayó en los pies a Elmas, que sólo tuvo que empujarla

El ingreso de Lukaku prometía algo más, pero quedaba poco tiempo y mientras todos esperaban por el pitazo final de Michael Fabbri, llegó el tiro de esquina que Casadei conectó de cabeza para acortar distancias, aunque al "granate" le faltó ese impulso final como para soñar con el empate ante un Napoli que no corrió riesgos y que celebró con su público

Un público que recibió con una ovación antes del partido a Sal Da Vinci, que cantó para los cerca de 50.000 presentes "Per sempre sí" (Por siempre sí) el tema con el que se consagró ganador en el Festival de la Canción en San Remo, tras lo cual recibió una casaca del Napoli que llevó apretada en su puño mientras realizaba una especie de vuelta olímpica al campo de juego (ANSA)