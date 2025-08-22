Serie A: Napoli inicia su defensa

En una jornada que contará con otros tres adelantos, el último campeón de la máxima categoría sufrirá la baja del goleador belga Romelu Lukaku, quien sufrió una lesión en el muslo izquierdo en el último amistoso de pretemporada frente al Olympiacos griego y decidió apostar por una terapia alternativa en lugar de someterse a una operación.

Por ese motivo, Conte no podrá contar con él en los primeros meses de una temporada en la que Napoli volverá a disputar también la Champions League, sin descuidar su andar en un campeonato que iniciará en el estadio Mapei, de Reggio Emilia, que se anuncia colmado para el duelo de campeones.

El equipo de Fabio Grosso, campeón mundial en Alemania 2006 que hará su debut como entrenador en primera división, se apresta para su reestreno en Serie A, en la que apuesta a permanecer y en la que rendirá su primer examen ante el primero de la clase en la anterior temporada.

"Siento una hermosa emoción de estar en el lugar en el que el año pasado soñábamos estar", comentó Grosso en la previa del duelo con Napoli, "el último campeón de Italia y un equipo fortísimo con un gran entrenador más allá de la ausencia de un jugador como Lukaku".

"Sabemos que tenemos que jugar muy concentrados y debemos hacerlo como equipo, intentando resistir en los momentos de dificultad, tratando de ser más cínicos en la ofensiva de lo que lo fuimos en la Copa Italia", resumió el DT al aludir al ajustado triunfo por 1-0 frente a Catanzaro para avanzar a la segunda ronda, donde Sassuolo chocará con Como.

"Estamos convencidos de contar con lo necesario para avanzar hacia nuestro objetivo, que no es otro que la permanencia, y debemos hacerlo de manera equilibrada y sin ponernos límites", completó Grosso, que contará con un refuerzo de último momento tras la llegada desde Olympique Lyon del mediocampista serbio nacionalizado eslovaco Nemanja Matic, no confirmada aún oficialmente.

"Espero que esta negociación llegue a buen puerto porque Matic es un gran jugador que está en el cierre de su carrera, pero sigue vigente", comentó Grosso sobre el futbolista de 37 años, antes de asegurar que también apuesta por el aporte del delantero Domenico Berardi.

"Lo encontré el año pasado después de una lesión en el momento más difícil de su carrera y la garra que puso en su recuperación me hizo entender la importancia que tiene en este club, en el que se dijo feliz de continuar su recorrido", destacó Grosso.

Conte, por su parte, aludió a la baja de Lukaku, "un jugador que tuvo un gran peso específico en el equipo en la obtención del scudetto y que hoy afronta una larga recuperación de una lesión importante.

“No es algo nuevo para nosotros y sabemos que estas cosas pueden suceder”.

“Debemos hacerle frente a estas situaciones, sin intentar buscar excusas, y buscando una solución, sin llorar y trabajando”, agregó al afirmar que “obviamente, perdemos a un jugador importante, pero tenemos bordado en scudetto en la casaca y eso inevitablemente nos convierte en candidatos”, destacó Conte.

El técnico del Napoli elogió el cambio de reglamento que obliga a los árbitros a dar a conocer al público verbalmente sus decisiones en jugadas polémicas: “Creo que nos dará más tranquilidad a todos porque aportará más transparencia al juego y cuanto menos sombras haya, es mejor para todos, incluso para los propios árbitros”.

Conte aplaudió el poder contar con un jugador como el belga Kevin De Bruyne, que llegó desde Manchester City, y que el croata Luka Modric se sume al fútbol italiano de la mano del Milan tras su consagratorio paso por Real Madrid, aunque aclaró que “hoy estamos todos concentrados en declaraciones, pero desde mañana habrá que hablar en cancha”.

Modric será entrenado por Massimiliano Allegri, que vuelve al Milan y supo conquistar cinco "scudettos" con Juventus después de que Conte celebrara tres con la "Vecchia Signora", halago que el hoy técnico del Napoli repetiría con Inteer (2020-21) y con su actual equipo en la pasada temporada.

“Max es un gran técnico y su historia habla por sí sola”, explicó Conte al considerar que “será un campeonato difícil y equilibrado con otros entrenadores capaces como Maurizio Sarri (que regresó a Lazio) y Gian Piero Gasperini, que tomó las riendas de una Roma que tuvo una impresionante segunda ronda en la pasada temporada” (con Claudio Ranieri como conductor, Ndr).

Consultado sobre cuál será el sistema de juego que utilizará, Conte reconoció que en este Napoli el que más rindió fue el 4-3-3, aunque destacó que “hay otros caminos por recorrer y deberemos hacerlo si eso nos mejora”, completó anticipando que mañana su equipo saldría al ruedo “con un único centro delantero, aunque evaluamos otras opciones”, dijo sin mencionar a Lorenzo Lucca, goleador de Udinese en la anterior temporada.

“A los aficionados del Napoli les digo hoy que el año pasado logramos el título todos juntos, porque así se gana y así se pierde, unidos.

“No pueden apoyarnos si ganamos y darnos la espalda si no lo hacemos”, recomendó, al recordar que “los verdaderos aficionados son los que están siempre, en las buenas y en las malas”.

“No prometo nada, solamente que trabajaremos duro para lograr los objetivos, pero sí que no será como hace dos temporadas, en las que Napoli terminó en el décimo puesto de un torneo que inició como campeón”, destacó dirigiéndose a esos hinchas que mañana serán unos 6000 en el Mapei y que agotaron las entradas para el siguiente duelo frente a Cagliari en el estadio Diego Maradona.

El uruguayo Mathías Olivera y el brasileño Juan Jesús se anuncian como titulares en el equipo de Conte en el "reestreno", mientras que David Neres iniciaría como suplente en un Napoli que quiere pisar fuerte en el inicio de un nuevo torneo ante un Sassuolo que buscará hacer pie en su regreso a la máxima categoría, de la que espera no volver a despedirse. (ANSA).