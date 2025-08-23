Serie A: Napoli inició con triunfo

El primer grito del campeonato fue para el mediocampista anglo-escocés Scott McTominay, quien a los 17' puso en ventaja al equipo de Antonio Conte en el estadio Mapei de Reggio Emilia, en tanto que el belga Kevin De Bruyne festejó su primer gol oficial con Napoli a los 57' para decorar el marcador.

El dueño del "scudetto" hizo valer su condición de favorito ante el "verdinegro" entrenado por el campeón mundial Fabio Grosso, que necesitará tiempo para adaptarse a la categoría a la que regresó después de un año de ausencia y que hoy terminó jugando con un hombre menos por la expulsión del canadiense de origen marfileño Ismael Koné a los 79'.

Las estadísticas del partido indican que Napoli acertó en dos de sus cuatro remates sobre el arco de Stefano Turati contra dos llegadas de Sassuolo sobre la valla de Alex Meret y que el visitante monopolizó el control de la pelota más de un 60% del tiempo de juego.

El uruguayo Mathías Olivera y el brasileño Juan Jesús fueron titulares en el equipo de Conte, en el que ingresó el también brasileño David Neres a los 76' por Matteo Politano y Lorenzo Lucca, goleador de Udinese en la pasada temporada, le dejó su lugar en cancha a los 82' al neerlandés Noa Lang, otro de los refuerzos que sumó Napoli.

Ausente por lesión en este y en varios de los partidos que el campeón de Italia afrontará en esta temporada, incluidos los que jugará en su regreso a la Champions League, estuvo el goleador belga Romelu Lukaku, cuya recuperación demandará más tiempo del previsto porque optó por un tratamiento alternativo para no tener que pasar por quirófano.

Sin él, Napoli se las arregló para salir airoso hoy del estadio Mapei, ante unos 20.000 aficionados, frente a un Sassuolo que no logró emparejar en la ofensiva con el tridente que integraron Domenico Berardi, Andrea Pinamonti y el francés Armand Laurienté y que tuvo en el banco al delantero uruguayo Agustín Alvarez Martínez.

Sin gritos sagrados se saldó el partido entre Genoa y Lecce, dos equipos que tienen como objetivo la permanencia y que hoy chocaron en el estadio Luigi Ferraris frente a unos 33.000 espectadores, en un partido en el que los argentinos Franco Vázquez y Valentín Carboni (reemplazado a los 72') fueron titulares en el equipo del francés Patrick Vieira.

El brasileño Junior Messias ingresó a los 58' en el "Grifone", que tuvo en el banco al paraguayo Hugo Cuenca y que no pudo hacer pesar la localía en un partido previo al cual se rindió homenaje a Sidio Corradi, delantero que jugó en los años '70 y falleció el viernes por la noche, en memoria del cual se observó un respetuoso minuto de silencio.

Lecce, entrenado por Eusebio Di Francesco, arrancó más decidido y llegó con peligro en el inicio con un remate del español José "Tete" Morente que alcanzó a despejar el zaguero mexicano Johan Vásquez, también titular hoy en Genoa, que acaparó la tenencia del balón, pero no lograba traducirlo en jugadas de riesgo frente al arco de Wladimiro Falcone.

El arquero visitante sí debió intervenir a los 18' para cortar un centro del rumano Nicolae Stanciu que buscaba por el sector opuesto al español Aarón Martín libre, mientras que el propio Stanciu volvió a llegar a los 32', pero su remate cruzado se fue por arriba del travesaño.

Sobre el final del primer tiempo, Carboni tendría la chance más clara para desnivelar en una jugada iniciada por el danés Albert Gronbaek en la que también participó su compatriota Morten Frendrup, pero el remate del argentino que buscaba sorprender a Falcone en el poste más lejano, alcanzó a ser desviado por el arquero.

Martín, a los 64', generó la única situación de peligro del complemento con un zurdazo que también chocó con un muy atento Falcone para despejar, última emoción en un partido que estuvo interrumpido durante algunos minutos para que los bomberos intervinieran para apagar el fuego provocado por las bengalas que lanzaron los aficionados al campo de juego.

(ANSA).