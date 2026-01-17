Serie A: Napoli no se rinde

El eslovaco Stanislav Lobotka, a los 7' de juego, convirtió el único gol del partido, presenciado por unos 40.000 aficionados, para que el equipo de Antonio Conte celebrara su decimotercera victoria en el torneo y llegara a 43 puntos, los mismos que Milan (rival mañana de Lecce en San Siro) y a seis del "nerazzurro" del rumano Cristian Chivu.

Napoli volvió a ganar después de haber empatado 2-2 con el hoy colista Hellas Verona, con Inter por idéntico resultado y con Parma, sin goles de local, el miércoles.

Un partido que tenía pendiente por la decimosexta fecha debido a su participación en la Supercopa de Italia, que lo consagró campeón en Riad, y después del cual hoy volvió a festejar para entreverarse con los equipos que pelean en lo más alto, no solamente por el título, sino por la clasificación a la próxima Champions.

Una Champions en la que Napoli estaría atrapando hoy el penúltimo pasaje a un desempate por un lugar en octavos de final y en cuya penúltima fecha de la fase de Liga (en la que sumó dos triunfos, un empate y tres derrotas) visitará a un FC Copenhague al que precede en la tabla, antes de cerrar como local, el 28 de enero, frente a Chelsea.

Sin Conte en el banco porque hoy cumplió su segunda fecha de suspensión tras haber sido expulsado en el empate con Inter en Milán, y con su ayudante de campo, Cristian Stellini, reemplazándolo, Napoli se reencontró con el triunfo ante el Sassuolo de Fabio Grosso, que llegaba precedido por derrotas frente a Juventus (3-0) y Roma (2-0).

Hoy cayó por la mínima tras el gol tempranero de Lobotka en un partido en el que dio pelea y puso por momentos en apuros al último campeón de Italia y pudo haberse llevado un empate porque generó situaciones como para merecerlo, pero no las supo concretar.

Le costó al local sostener la ventaja, sobre todo en el complemento, cuando el cansancio pasó factura en las energías de sus jugadores y Sassuolo se animó un poco más y por poco no lo obliga a repartir puntos por cuarta jornada consecutiva, lo que hubiese dejado a su rival en peligro de ceder incluso el tercer puesto si Juventus derrotase a Cagliari a domicilio en el cierre de la jornada de adelantos o Roma hiciera lo propio mañana ante Torino.

La defensa de Napoli sostuvo el triunfo en un duelo al que ambos equipos llegaron con varias bajas en sus planteles, que sus reemplazantes supieron disimular jugando con presión alta y velocidad, aunque el ritmo frenético se cobró nuevas "víctimas": Matteo Politano, el macedonio Elif Elmas y el kosovar Amir Rrahmani, tres que quedaron en duda para el compromiso por Champions.

El equipo de Conte salió hoy al ruedo con decisión de cortar la racha de empates y rápidamente avisó con la primera llegada de riesgo generada por Antonio Vergara, que debutó como titular en Serie A con la casaca del Napoli y habilitó al danés Rasmus Hojlund para que sacara un remate a dos pasos del arco que alcanzó a manotear con esfuerzo el kosovar Arijanet Muric, aunque el rebote le quedó servido a Lobotka para que celebrara su primer gol después de tres años.

Sassuolo acusó el golpe y fue en busca del empate con un francés Armand Laurentié desencadenado, que representó una pesadilla para la zaga del Napoli, en la que fue titular el brasileño Juan Jesús.

El delantero visitante probó a los 10' los reflejos del arquero serbio Vanja Milinkovic-Savic, cuyo rechazo no alcanzó a capitalizar Andrea Pinamonti gracias a la rápida intervención de Juan Jesús, que llegó para despejar el peligro, en un pasaje del duelo en el que Sassuolo presionaba y el local intentaba bajarle el ritmo al partido.

En ese rubro fue clave el trabajo de Elmas para controlar al serbo-eslovaco Nemanja Matic en el armado de juego y eso le permitió al local controlar el trámite y volver a llegar con peligro a los 17' con una habilitación de Leonardo Spinazzola que Giovanni Di Lorenzo conectó de cabeza y se fue bastante cerca del poste.

Mismo destino para un remate de Luca Lipani, asistido por Laurentié, demostrando las intenciones de Sassuolo de llegar al empate, que se adueñó de la pelota y atacó con más coraje que ideas, salvo cuando el juego pasó por los pies del delantero francés, veloz para el contragolpe y lúcido para buscar a algún compañero libre en el área rival.

Milinkovic-Savic también apareció en escena para conjurar un cabezazo de Pinamonti primero y luego otro del belga Aster Vranckx, manteniendo la ventaja de Napoli ante la preocupación que reflejaba el rostro de Conte en el palco, más aún cuando su plantel comenzó a sentir el rigor y a perder "soldados".

Con un remate del británico Scott McTominay que se fue cerca, se bajó el telón del primer acto.

Al regreso del descanso, debió dejar la cancha el lesionado Elmas para que ingresara el neerlandés Noa Lang a los 56', cuando saltó al ruedo también Politano, que terminó el partido con una dolencia en el muslo tras ensayar un remate sobre el final del mismo, y minutos más tarde (a los 66') dejó la cancha Rrahmani, dejándole su lugar a Alessandro Buongiorno.

Fue la nota discordante en la vuelta al triunfo de un Napoli que podría no contar con ellos en su compromiso por la Champions, que tuvo una chance para sentenciar el duelo con un remate de McTominay a los 74' apenas ancho y que sufrió para sostener la ventaja ante un Sassuolo que quiso, pero no supo cómo llegar al empate y se despidió de Nápoles con una nueva derrota.

Napoli, que no pudo contar con el lesionado brasileño David Neres, tuvo al uruguayo Mathías Olivera en el banco y estaría negociando un intercambio con la Roma para sumar al irlandés Evan Ferguson a cambio de Lang, ganó y se mantiene en la pelea.

Sassuolo, que tuvo entre los suplentes al colombiano Yeferson Paz volvió a caer, pero su permanencia en la máxima categoría, a la que regresó en esta temporada, por ahora no está en riesgo, aunque tendrá que enderezar el rumbo para no penar después.

