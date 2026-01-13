Serie A: Napoli quiere volver al triunfo ante Parma

Michael Fabbri fue designado para dirigir el partido previsto en el estadio Diego Maradona, donde contará con la asistencia en las bandas de Fabrizio Perrotti y de Gamal Mokhtar, mientras que Giovanni Ayroldi será el cuarto árbitro y Matteo Gariglio estará a cargo del VAR con el respaldo de Federico La Penna.

El partido fue postergado por el viaje del Napoli a Arabia Saudita, donde conquistó la Supercopa de Italia 2025 tras vencer por 2-0 en la final al Bologna, campeón de la Copa Italia 2024-25.

Napoli había llegado a la final tras vencer por 2-0 al Milan, subcampeón de la Copa Italia pasada, mientras que Bologna llegó a la definición tras superar por penales al Inter, que escoltó al equipo partenopeo en la edición 2024-25 de la Serie A.

El equipo partenopeo recibirá mañana al Parma sin Conte, quien recibió una suspensión de dos partidos tras haber sido expulsado durante el empate 2-2 que Napoli rescató como visitante contra Inter por la fecha 20 del torneo de la primera división del "Calcio".

Inter lidera la Serie A con 43 puntos y también mañana se pondrá al día con el calendario al recibir al Lecce (17), mientras que Milan (40) visitará al Como (34) el jueves 15, cuando Bologna (27) jugará en campo del Hellas Verona (13) para completar la fecha 16.

Por su parte, Napoli, que en la fecha 19 igualó 2-2 con Hellas Verona, quedó con 39 puntos, la misma cantidad que Juventus y Roma, a los que supera por los triunfos que conquistó en los duelos contra esos equipos en la primera rueda (2-1 y 1-0, respectivamente).

La buena noticia para Napoli es que, después de recibir al Parma del DT español Carlos Cuesta, volverá a jugar como local, pues el sábado 17 será anfitrión del Sassuolo (undécimo con 23 puntos) por la fecha 21 de la Serie A, el otro partido que se perderá Conte.

Como consecuencia de la sanción contra Conte, el equipo partenopeo será dirigido contra Parma y contra Sassuolo por Cristian Stellini, el asistente del entrenador que también deberá pagar una multa de 15.000 euros.

El escocés Scott McTominay, autor de un doblete en el empate contra Inter, volverá a liderar la alineación considerando las ausencias por lesión de su compatriota Billy Gilmour; de los belgas Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku; del camerunés André Anguissa; de Alex Meret y del brasileño David Neres, cuyo connacional Juan Jesús cumplirá mañana una fecha de suspensión.

En este escenario, Alessandro Buongiorno volverá a la defensa con el kosovar Amir Rrahmani y el neerlandés Sam Beukema, mientras que el capitán Giovanni Di Lorenzo cubrirá la derecha del mediocampo y el español Miguel Gutiérrez la izquierda.

McTominay volverá a compartir el centro del mediocampo con el eslovaco Stanislav Lobotka, mientras que Matteo Politano, el normacedonio Elif Elmas y Rasmus Hojlund integrarán el ataque.

"Sabemos que podemos sumar puntos en cada partido, hay 3 puntos en juego, y sabemos que tenemos que ir por ellos", afirmó en tanto Cuesta de cara a la visita al Napoli, al cual definió como "un equipo muy fuerte cuando ataca el área con muchos hombres".

"Es bueno tanto en jugadas con balón detenido como en el espacio. Pero también son buenos corriendo. Son campeones de Italia y ganaron la Supercopa. No tengo que explicar lo que es Napoli", subrayó el DT español del Parma, que marcha decimocuarto con 21 puntos.

"Es un equipo muy fuerte, pero sabemos que hay espacios, hay oportunidades para ir adonde queremos llevar el partido, y lo intentaremos", garantizó Cuesta, quien sufrirá las bajas del japonés Zion Suzuki, del senegalés Abdoulaye Ndiaye, del croata Matija Frigan y del sueco Pontus Almqvist.

Cuesta planea alinear a los argentinos Lautaro Valenti y Mateo Pellegrino, quien llegó a 6 goles en el torneo tras sellar el triunfo por 2-1 como visitante contra Lecce por la vigésima fecha de la Serie A, en cuya jornada 21 Parma recibirá el domingo 18 al Genoa, decimoquinto con 19 unidades, la misma cantidad que Cagliari, otros equipos que pelean por la permanencia. (ANSA).