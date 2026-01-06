Serie A: Napoli recibe al Hellas Verona para seguir en la pelea

Napoli, que el pasado 22 de diciembre venció por 2-0 al Bologna para ganar la Supercopa de Italia 2025, recibirá al Hellas Verona en el estadio Diego Maradona un poco más de 2 horas antes del duelo que Inter jugará también mañana en campo del Parma.

Inter lidera en soledad el campeonato con 39 puntos, uno más que Milan, que el jueves recibirá al Genoa (15) en el cierre de la jornada, mientras que Napoli suma 37 unidades, veinticinco más que Hellas Verona, en zona de descenso con Fiorentina y Pisa.

Un triunfo ante Hellas Verona será decisivo para las aspiraciones del equipo partenopeo del DT Antonio Conte de revalidar el título de la temporada pasada, pues el domingo 11 visitará justamente al Inter por la vigésima jornada de la Serie A, en la que Milan jugará en Florencia contra Fiorentina, que suma 12 puntos al igual que Pisa.

La mala noticia para Conte es que mañana y el domingo contra Inter sufrirá la ausencia del delantero brasileño David Neres, quien sufrió una lesión en su tobillo izquierdo durante la victoria por 2-0 en el estadio Olímpico contra Lazio por la fecha 18 de la Serie A.

El plan de Conte incluye la idea de presentar una alineación con cambios ante Hellas Verona considerando que Napoli deberá jugar un total de 8 partidos en los próximos 26 días considerando compromisos por la Serie A y la fase de liga de la Champions League, en la que el equipo partenopeo marcha vigesimotercero con 7 puntos.

En este escenario, Conte incluirá a Alessandro Bungiorno por el zaguero brasileño Juan Jesús, mientras que Alex Meret volverá a cuidar el arco tras haber superado la lesión que promovió al serbio Vanja Milinkovic-Savic, quien sumó 4 partidos sin recibir goles.

El eslovaco Stanislav Lobotka y el escocés Scott McTominay seguirán en el centro del mediocampo, acompañados a la izquierda por el español Miguel Gutiérrez (reemplazante de Leonardo Spinazzola) y a la derecha por el capitán Giovanni Di Lorenzo.

El ataque estará compuesto por Matteo Politano, el macedonio Eljif Elmas y el neerlandés Noa Lang como acompañantes del danés Rasmus Hojlund, pues el belga Romelu Lukaku sigue recuperando su mejor forma física tras superar una grave lesión muscular y Lorenzo Lucca está a un paso de ser transferido al Benfica.

Por su parte, el Hellas Verona del DT Paolo Zanetti tendrá la difícil misión de visitar al Napoli luego de la dolorosa derrota por 3-0 como local contra Torino por la decimoctava fecha del torneo.

El último entrenamiento realizado antes de viajar a Nápoles mostró a una alineación con el argentino Nicolás Valentini y el brasileño Giovane, mientras que el colombiano Daniel Mosquera iniciará en el banco de suplentes. (ANSA).